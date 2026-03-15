Общество

Несколько улиц перекроют в Алматы из-за празднования Наурыза

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В городе Алматы в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднику Наурыз, на ряде улиц будет временно ограничено движение автотранспорта, передает Zakon.kz.

Об этом 15 марта 2026 года сообщили в пресс-служба городского акимата. По их данным, с 03:00 16 марта 2026 года до 00:00 23 марта 2026 года участок улицы Толе би от проспекта Назарбаева до улицы Абылай хана будет временно закрыт для движения автомобилей.

"Водителей просим заранее планировать маршруты движения и учитывать введенные временные ограничения", – говорится в сообщении.

Также мы рассказывали, что с 1 марта 2026 года в Алматы внесены изменения в схему движения маршрута №84А в микрорайоне Нуркент. Подробнее читайте тут.

Канат Болысбек
