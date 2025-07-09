Дробление закупок и фиктивные ИП: афера на 136 млн в театре Шымкента

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Шымкенту завершил расследование в отношении директора ГККП "Шымкент жастар театры" и других должностных лиц по факту хищения бюджетных средств на сумму более 136 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Известно, что на приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета было выделено 320 млн тенге.

Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов – более чем на 20 позиций.

"Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы", – говорится в публикации Агентства за 9 июля 2025 года.

Кроме того, на преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформлены на доверенных лиц.

"С санкции суда на указанное имущество наложен арест", – уточнили в пресс-службе АФМ.

Подозреваемые помещены под стражу.

Ранее мы рассказывали, что жители Алматы поверили псевдожилищной программе и лишились 50 миллионов тенге. Известно, что под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.