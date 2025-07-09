Дробление закупок и фиктивные ИП: афера на 136 млн в театре Шымкента
Известно, что на приобретение оборудования для проведения концерта (в том числе колонок, сабвуферов, сценической фермы, усилителей, микрофонов и др.) из государственного бюджета было выделено 320 млн тенге.
Однако в нарушение требований закуп осуществлен через электронный магазин путем искусственного дробления лотов – более чем на 20 позиций.
"Через электронную площадку заключены договоры с фиктивными ИП, не участвовавшими в фактической поставке оборудования, и обналичены суммы", – говорится в публикации Агентства за 9 июля 2025 года.
Кроме того, на преступные доходы одним из подозреваемых приобретена автомашина и квартира общей стоимостью 48 млн тенге и в целях сокрытия оформлены на доверенных лиц.
"С санкции суда на указанное имущество наложен арест", – уточнили в пресс-службе АФМ.
Подозреваемые помещены под стражу.
Ранее мы рассказывали, что жители Алматы поверили псевдожилищной программе и лишились 50 миллионов тенге. Известно, что под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.