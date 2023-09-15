Прокурор запросил шесть лет для Кайрата Боранбаева

В Астане апелляционная коллегия рассматривает дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Прокурор запросил для подсудимого шесть лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

По словам прокурора Олжаса Хайруллаева, стороны подтвердили наличие условий для заключения процессуального соглашения в форме сделки о признании вины в соответствии с требованием статьи 613 УПК.

"Подсудимые пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращений и наказаний не подвергались, добровольно заключили процессуальное соглашение о признании вины и осознают его правовые последствия. Представители потерпевших дают согласие на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины и не имеют претензий к Боранбаеву, Наханову и Жанузаку". Прокурор Олжас Хайруллаев

Прокурор Олжас Хайруллаев попросил суд признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 28 часть 5, 189 часть 4 пункта 2 УК РК, 218 часть 3 пункта 3 УК РК. Представитель прокуратуры считает необходимым назначить Боранбаеву наказание по ст. 28 в виде лишения свободы сроком на шесть лет с конфискацией имущества, а также пожизненно лишить его права занимать должности на госслужбе, в суде, органах местного самоуправления, в Национальном банке, его ведомствах, в уполномоченных органах по регулированию и контролю, надзору финансового рынка и финансовых организациях, государственных организациях, в субъектах квазигосударственного сектора. По второй статье обвинение запросило меньший срок.



"По статье 218 назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. На основании статьи 58, части 3 УК РК путем поглощения меньшего срока наказания Боранбаеву назначить 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества и так далее. Отбывание лишения свободы Боранбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения Боранбаеву в виде содержания под стражей по вступлению приговора в законную силу оставить прежней". Прокурор Олжас Хайруллаев

Суд должен огласить решение сегодня во второй половине дня.



О задержании и аресте казахстанского предпринимателя Кайрата Боранбаева стало известно 17 марта 2022 года.

31 марта 2023 года Кайрата Боранбаева приговорили к восьми годам лишения свободы.

Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 29 июня был отменен приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других подсудимых по его делу: Романа Наханова и Тайыра Жанузака. Уголовное дело должны были рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

При этом, согласно тому же постановлению, мера пресечения в виде содержания под стражей для подсудимых осталась прежней.