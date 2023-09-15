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Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане

Мокрый снег, град, дожди и жара до +28 ожидаются в Казахстане Фото: Zakon.kz
На большей части Казахстана в ближайшие трое суток прогнозируется неустойчивый характер погоды. Об этом 15 сентября 2023 года Zakon.kz рассказали казахстанские синоптики.

По данным РГП "Казгидромет", 16-18 сентября на большей части республики ожидаются мокрый снег, град, туман, дожди и жара до +28.

"В ближайшие дни на большей части республики синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на северо-западе, юго-востоке возможно выпадение града, в горных районах юго-востока страны в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на северо-западе, севере, востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

"В большинстве регионах страны температура воздуха ночью +2+12°С, днем +15+23°С, на юге, юго-востоке температурный фон ночью +10+15°С, в горных районах 0+5°С, днем +20+28°С", – добавили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

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