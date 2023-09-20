Заморозки, жара до +30, мокрый снег и сильные дожди ожидаются в Казахстане

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие трое суток – с 21 по 23 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие дни неустойчивый характер погоды все еще сохраняется на севере, востоке, юге, юго-востоке страны – пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока страны прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

"21 сентября на юге, 21 и 23 сентября на востоке, 21-22 сентября на юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока – сильные осадки. Лишь на западе, северо-западе ожидается погода без осадков. На западе, севере, в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На севере, северо-западе, в центре страны ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до -1°С", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в западных областях страны ожидается повышение температуры воздуха днем до +24+30°С, на северо-западе страны – повышение до +15+27°С, на севере республики – понижение до +10+16°С, в центре основной фон +10+23°С, на востоке – понижение до +10+15°С, на юге – повышение до +20+28°С, юго-востоке – понижение до +12+22°С, в горных районах +2+10°С.

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Ранее сообщалось, что РГП "Казгидромет" объявило штормовое предупреждение: на большей части страны 20 сентября 2023 года прогнозировалось усиление опасных природных метеорологических явлений.