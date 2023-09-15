Превью пятого тура АПЛ: смута на "Олд Траффорд" и первая проверка для "Сити"

К радости болельщиков, пауза на матчи сборных закончилась, а значит, клубный футбол возвращается из отпуска. Самые интригующие матчи подготовила Английская Премьер-лига. Узнайте, какие события в центре внимания на этих выходных.

"Эвертон" – "Арсенал"

Хотя "канониры" на две головы выше "ирисок" в классе, этот матч очень интересен по трем причинам. Во-первых, нынешний главный тренер "Арсенала" Микель Артета заработал репутацию топ-игрока именно в "Эвертоне". Во-вторых, яркий тренер мерсисайдцев Шон Дайч крайне неудобен для испанского тактика: из пяти очных встреч "Арсенал" Микеля выиграл у команд Шона лишь раз. Ну и, в-третьих – "Гудисон Парк" стал для лондонцев неприступной крепостью: из пяти последних выездов туда "канониры" проиграли четыре. Такие вот вязкие ириски.

И все-таки фаворитом встречи выглядит "Арсенал" за счет разницы в классе и отличной формы игроков. Так же считают и эксперты Parimatch: 1.53 на команду Артеты против 6.20 на банду Дайча. Как все сложится, покажет только сам матч: рыжему харизматику и его "ирискам" не привыкать быть андердогами.

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити"

Прошлый сезон вышел для "молотобойцев" неоднозначным: клуб занял в АПЛ лишь 14-е место, зато выиграл Лигу конференций. Что стало хорошей мотивацией для Дэвида Мойеса и его банды – после 4-х туров "Вест Хэм" идет в топ-4 без единого проигрыша. Однако в следующем туре лондонцам будет тяжко – к ним в гости едет действующий чемпион "Манчестер Сити", еще не терявший очки в этом сезоне.

"Горожане" смотрятся фаворитами в этом матче с большим отрывом: аналитики дают на их победу 1.50, тогда как шансы "Вест Хэма" оценены всего лишь в 6.60. Но нельзя списывать банду Мойеса со счетов: хороший старт мощно зарядил их, и если не победить, то сыграть с "Ман Сити" вничью они вполне могут. Тем более команда Пепа Гвардиолы давно не видела такого исхода – ничьей у них не было в 14 из последних 15 матчей. Почему бы "молотобойцам" не наверстать упущенное?

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон"

Прошлый тур стал настоящим кошмаром для "красных дьяволов" и их фанатов. "Юнайтед" хорошо держал оборону против "Арсенала" в основное время, но клоунада в исполнении Харри Магуайра и Джонни Эванса привела к итоговому поражению – 1:3. Одно хорошо: Эрику тен Хагу не пришлось рвать на своей голове волосы после матча.

И вот теперь на "Олд Траффорд" летят крепкие и боевые "чайки" из Брайтона за победой. Но "Юнайтед" не проигрывал дома 20 последних матчей в АПЛ, поэтому в этой встрече они выглядят фаворитами, хоть и без большого перевеса: 2.23 против 3.00 у "Брайтона". Самое время "красным дьяволам" отстоять свою крепость от "чаек" и показать, что их рано списывать со счетов.

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