Четырнадцатый тур АПЛ. Где смотреть матчи?

После недельной паузы на экраны любителей футбола возвращается лучший чемпионат в мире - Английская Премьер-лига. Уже в эти выходные нас ожидает множество крутых противостояний, в числе которых решающие матчи в борьбе за чемпионство.

Арсенал - Вулверхэмптон | 02.12.2023 21:00



Начинается 14-ый тур с матча между лидером чемпионата "Арсенала" против крепкого середняка "Вулверхэмптона". Коэффициент от компании 1XBET говорят сами за себя, подтверждая статус "канониров" в данном противостоянии. Коллектив Микеля Артеты бодро вкатился в сезон на всех направлениях. На фронтах АПЛ - 1 место, на фронтах ЛЧ - досрочный выход из группы. "Волки" как и подобает середняку играют с переменным успехом, то проигрывая с простым соперником, то выигрывая у фаворитов. Яркими примерами являются матчи против "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма", где "Вулверхэмптон" заработал шесть очков. Получится ли забрать баллы у "Арсенала"? Эксперты компании 1XBET считают, что нет, отдавая лондонской команде 1.31 против 11.40 на "волков". Мы считаем, что взять победу "канониров" можно, но учитывая матчи "Вулверхэмптона" с топами, всё же посоветовали бы зарядить на тоталы.

Наш прогноз: Тотал матча 2.5Б за 1.71.

Ньюкасл Юнайтед - Манчестер Юнайтед | 03.12.2023 02:00

Позднее, в ночь с субботы на воскресенье, пройдет восхитительный матч между двумя "юнайтедами". "Ньюкасл" примет "Манчестер", где команды будут бороться за пятую строчку турнирной таблицы. Что "сороки", что "манкунианцы" никак не могут наладить свою игру, выступая с переменными успехами в турнирах. Правда в случае с хозяевами, "Ньюкаслу" невероятно мешает отсутствие игроков. 9 футболистов находятся в лазарете и дисквалифицированный Тонали, который был замешан в незаконных ставках против своих команд. Если говорить о "красных", то у них всё более сложно. Тен Хаг не может совладать с игроками. "Скандалы, интриги, расследования" - вот как можно позиционировать "МЮ" в этом сезоне. Последние игры в ЛЧ и вовсе показывают ментальные проблемы коллектива из Манчестера. 3-3 с "Галатасараем" и вероятный вылет из еврокубков.

Возвращаясь к ночному противостоянию, можно отметить, что аналитики компании 1XBET верят в домашний настрой "Ньюкасла", отдав им весомые 1.95 на победу. Успехи "МЮ" в матче оценили в невероятные 4.05 коэффициента, отдав предпочтение ничейному исходу за 3.93. Мы хотим рискнуть и воспользоваться возможностью забрать дикий коэффициент на победу "Ньюкасла".

Наш прогноз: П1 за 1.95

Манчестер Сити - Тоттенхэм | 03.12.2023 22:30

Как всегда АПЛ радует невероятной вывеской каждую неделю. В воскресном поединке сойдутся претенденты на чемпионство "МанСити" и "Тоттенхэм". Лондонская команда уже показывала, что умеет побеждать топовые команды, а в частности их будущих противников. Последние результаты "шпор" конечно оставляют желать лучшего, но связаны они скорее с травмами ведущих футболистов в лице Мэддисона и Перишича. В целом больничные койки "Тоттенхэма" уже насобирали 9 игроков основы и ротации, пока у Гвардиолы нет только Кевина Де Брюйне. "Манчестер Сити" в своб очередь прекрасно проводит сезон, вновь доказывая всем, что являются сильнейшей командой в мире.

1XBET считает, что шансов на успех у "Тоттенхэма" нет - 9.95 коэффициента на из победу. "МС" получили 1.31 коэффициент. Зная как "Тоттенхэм" умеет перестраиваться под топовые коллективы - ничья прекрасный вариант в данном матче.

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