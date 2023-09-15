Итоги дня: приговор Кайрату Боранбаеву, заявления Токаева в Таджикистане, дело Дикого Армана

Кайрату Боранбаеву вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы. Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите МФСА в Таджикистане. Потерпевшие по делу Дикого Армана боятся за безопасность своих семей. Главные новости за 15 сентября – в подборке Zakon.kz.

Кайрата Боранбаева приговорили к шести годам лишения свободы

Апелляционный суд рассмотрел дело в отношении бизнесмена Кайрата Боранбаева. Ему вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам Астаны признала виновным Кайрата Боранбаева и Романа Наханова по статьям: 28 ч. 5, 189 ч. 4 п. 2, по которым их приговорили к шести годам с конфискацией имущества, лишением права занимать должности на госслужбе и в Нацбанке. Также их признали виновными по ст. 218 ч. 3 п. 3. Наказание по этой статье составило три года с конфискацией. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим срок лишения свободы составил шесть лет.

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Тайыра Жанузака признали виновным по ст. 189 ч. 4 п. 2 и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Заявления Касым-Жомарта Токаева на саммите в Душанбе

Выступая на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Таджикистане, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что безопасности Центральной Азии угрожают глобальные климатические изменения, наступивший период маловодья и нехватка поливной воды.

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По словам президента Казахстана, "для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии" необходимо создать долгосрочный и устойчивый региональный механизм сотрудничества, а также разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.

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Также Касым-Жомарт Токаев предложил расширить полномочия МФСА и провести в Казахстане встречу по вопросам сохранения Арала.

Дело Дикого Армана: потерпевшие боятся за безопасность своих семей

В Алматы накануне, 14 сентября, начались предварительные слушания по делу Армана Джумагельдиева (Дикого Армана). От ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом режиме. Они заявили о реальной угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых.

Откройте, повестка!: в Казахстане стартовал осенний призыв

В соответствии с указом президента РК с 1 сентября начался осенний призыв граждан на срочную воинскую службу. Первые команды призывников отправляют служить в пограничные войска.

Всего этой осенью планируется призвать более 19 тыс. человек. В ряды Вооруженных сил – свыше 8 тысяч, в Национальную гвардию – 6 тыс., в Пограничную службу КНБ – 3 тыс., в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям – по 300 человек. На базе призывных пунктов местных исполнительных органов работают 195 городских и районных призывных комиссий.

В Казахстане появилась Национальная платежная корпорация

В Национальном банке Казахстана (НБК) 15 сентября 2023 года проинформировали о создании Национальной платежной корпорации (корпорация, АО "НПК") путем реорганизации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (КЦМР).

Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального банка, а также состав дочерних организаций НБК. Создание НПК утверждено постановлением Совета директоров НБК.

Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

В акимате Алматы заявили, что город готов к отопительному сезону

Аким Алматы Ерболат Досаев провел совещание штаба по подготовке города к предстоящему отопительному сезону. Как было отмечено в ходе мероприятия, общая готовность теплоэнергокомплекса и инженерных сетей Алматы к зиме на сегодня составляет 95%.

Полная готовность городского хозяйства Алматы к предстоящему осенне-зимнему периоду будет обеспечена до 1 октября 2023 года.

В каких алматинских ЖК не стоит покупать квартиры

В Алматы обновили список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья. По данным городского управления градостроительного контроля, в списке ЖК, не имеющих полного пакета документов, пять наименований: МЖК "Баганашыл", ЖК "Priority" клубный дом, "Sofia Village" таунхаус, ЖК "Питтсбург" и ЖК "Sky Park".

В управлении перед покупкой недвижимости настоятельно рекомендуют проверять строящиеся ЖК на наличие пакета документов. Проверить наличие документов можно по справочному WhatsApp-каналу Управления градостроительного контроля Алматы по номеру: +7 705 89 66 000.

Публичный реестр коррупционеров появится в Казахстане

Антикоррупционная служба планирует запустить публичный реестр коррупционеров в Казахстане, где будут содержаться сведения обо всех осужденных взяточниках.

Как сообщили в пресс-службе Антикора, реестр будет общедоступным и позволит работодателям проверять потенциальных сотрудников на добропорядочность. С новой законодательной инициативой выступили члены Общественного совета при ведомстве на заседании, которое прошло в ВКО.

Сельские учителя в Туркестанской области выходят на трассу из-за проблем с интернетом

В Туркестанской области учителя из села Аккум вынуждены ежедневно выходить с ноутбуками к ближайшей трассе, чтобы заполнить электронные журналы. Это единственное место в селе, где есть интернет-сигнал. Школьники учат информатику только в теории, а чтобы сделать звонок по сотовому телефону, приходится подниматься в горы.

Местные власти в курсе ситуации: чиновники говорят, что в селе установили спутниковую станцию, но это мало что изменило. Для нормального интернет-соединения необходима 45-метровая вышка, но договориться с оператором сотовой связи о ее установке не удалось. Провести в село оптику планируют только в следующем году.

Женщину с двумя детьми убили и сожгли в Алматинской области

В селе Ащибулак Алматинской области 14 сентября после пожара с признаками насильственной смерти обнаружены тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей. Данный факт зарегистрировали в районной полиции по ст. 99 ("Убийство") УК РК. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные работы по установлению подозреваемого лица и его поимке.

По информации фонда "НеМолчи.kz", по подозрению в совершении жестокого тройного убийства разыскивается сожитель погибшей женщины.

Защита от кибермошенников: как бороться с киберпреступностью в РК

Кибербезопасность – одна из главных тем для финансового сектора Казахстана. По данным Государственной технической службы, за 2022 год в стране было выявлено 56 тыс. уязвимых цифровых ресурсов, на которых обнаружено 89,4 тыс. уязвимых сервисов. С чем связан рост киберпреступлений, какие проблемы есть в этой сфере и как в Казахстане борются с кибермошенничеством – читайте в нашем материале тут.

Топ-10 вопросов: как в Казахстане прикрепиться к поликлинике

В Казахстане ежегодно с 15 сентября по 15 ноября проводится кампания по прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – поликлиникам. В связи с этим в Министерстве здравоохранения РК ответили на самые актуальные вопросы казахстанцев по прикрепительной кампании. О том, кому нужно прикрепляться к поликлинике, должна ли вся семья относиться к одной медорганизации и как ее выбрать, можете прочитать тут.

Спорт

В Сан-Диего (США) проходит турнир категории WTA-500. Казахстанская теннисистка Анна Данилина провела матч второго круга в парном разряде. В четвертьфинале казахстанка вместе с титулованной американкой Бетани Маттек-Сандс проиграли паре Сюко Аояма (Япония)/Ян Чжаосюань (Китай) со счетом 6:1, 3:6 2:10. Таким образом, Данилина завершила выступление на турнире WTA-500.

В Осаке (Япония) проходит турнир категории WTA-250. Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга. Вторая ракетка Казахстана, занимающая 88 место в мировом рейтинге, в упорной борьбе проиграла Синьюй Ван (Китай, 39 в рейтинге) со счетом 6:7, 7:6, 3:6.

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Один из самых титулованных футбольных клубов России, неоднократный чемпион этой страны – питерский "Зенит" – проведет два товарищеских матча во время ближайшей паузы в своем первенстве. Одним из соперников россиян станет алматинский коллектив "Кайрат". Матч пройдет на Центральном стадионе Алматы 14 октября.

Один из самых знаменитых спринтеров мирового велотура и представитель Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш станет участником алматинского общегородского велопробега, который состоится 17 сентября. Каждый казахстанский любитель велоспорта сможет проехать по одной трассе с легендарным спринтером. Компанию Марку Кавендишу составит не менее знаменитая личность – прославленный казахстанский велосипедист и генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров.

Российский футбольный союз наказал 52-летнего кандидата педагогических наук Леонида Слуцкого за грубые выражения в адрес сотрудника СМИ отлучением от футбола на год условно, а также денежным штрафом. Экс-наставник российской сборной не сможет заниматься футбольной деятельностью в течение года (условно) и оштрафован на 100 тыс. рублей.

Интересное в мире

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WhatsApp объявил о запуске каналов в мессенджере. Функция пока доступна в 150 странах, Казахстана в их числе нет. Однако в сервисе пообещали, что в ближайшие месяцы возможность создать канал будет у всех пользователей.

NASA предпринимает конкретные действия по изучению потенциальной угрозы НЛО после выхода доклада об этом явлении. Администратор агентства Билл Нельсон заявил, что настало время "перевести разговор от сенсаций к науке". В 33-страничном отчете говорится, что NASA должно играть более активную роль в обнаружении подобных явлений, и агентство уже назначило своего первого директора по исследованиям НЛО, который должен возглавить эту работу.

Гарвардский университет объявил лауреатов Шнобелевской премии, которую ежегодно вручают за самые абсурдные научные исследования. В 2023 году награду присудили в 10-ти номинациях: химия и геология, литература, машиностроение, здравоохранение, коммуникации, медицина, питание, образование, психология, физика.

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