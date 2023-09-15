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"Интер" – "Милан": чего ждать от первого итальянского дерби сезона

"Интер" – "Милан": чего ждать от первого итальянского дерби сезона Фото: Parimatch
Миланское дерби – это главное событие футбольных выходных в Италии, в какой бы форме не находились "Милан" и "Интер". Впрочем, сегодня этот дисклеймер не нужен: именно эти ребята возглавляют таблицу Серии А после трех первых туров. Разберемся, чего же нам ждать от матча 16 сентября.

Прошлый сезон

"Милан" начинал сезон как действующий чемпион, и первое время все складывалось сносно. Потери очков были, но не критичные. А вот после перерыва на ЧМ "красно-черные" пошли ко дну. Пик мрака пришелся на январь, когда "Милан" получил три поражения к ряду: 0:4 от "Лацио", 2:5 от "Сассуоло". Однако в целом впечатление от сезона спасли две вещи – Лига чемпионов и бюрократия.

Черно-синие вместе со страдающим "Челси" вышли из группы, не без проблем убрали в ⅛ "Тоттенхэм", а в четвертьфинале напоролись на "Наполи". И тут всесилие неаполитанцев куда-то испарилось, а "Милан" вышел в полуфинал, где в одну калитку проиграл как раз "Интеру".

Что до бюрократии, то тут миланцы с поп-корном наблюдали, как итальянская футбольная федерация играется с турнирными баллами "Ювентуса". В итоге отобрали 10, что позволило "Милану" пробиться в зону ЛЧ.

Что до "Интера", то парни Симоне Индзаги провели качественный сезон. Многие эксперты отмечали, что "черно-синие" сильно прибавили в командной игре. Да, набралось аж 12 поражений, но "Интер" выиграл Кубок Италии и вышел в финал Лиги чемпионов, где не был для "Сити" манекеном.

Теперь о личных встречах. В 5 туре команды устроили веселую перестрелку, которая осталась за "Миланом", – 3:2. Особенно хорош был Рафаэл Леау, на его счету дубль. Февральская ответка лучше удалась "Интеру" – 1:0. В полуфинале ЛЧ у черно-синих была абсолютная доминация: три безответных мяча в двух матчах.

Так чего ждать?

Обе команды начали сезон с трех побед, и каких-то катастрофических слабостей в их игре не просматривается. Более того, они даже забили по 8 мячей, правда, ноль в графе "пропущенные" есть только у "Интера". В общем, будет битва равных. Эксперты Parimatch при этом больше верят в черно-синих: 2.12 против 3.50.

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