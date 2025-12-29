"Интер" завершил 2025 год лидером итальянского футбольного чемпионата
Минувшей ночью "нерадзурри" на выезде обыграли "Аталанту" со счетом 1:0 и как минимум до начала 2026 года будут светиться на вершине списка лучших итальянских команд и при этом имея матч в запасе.
Победный гол для гостей на 65-й минуте забил капитан и форвард миланской дружины – аргентинец Лаутаро Мартинес.
Вслед за "Интером" следуют "Милан" (35) и "Наполи" (34). Вся эта тройка фаворитов чемпионской гонки пропустила предыдущий тур из-за участия в Суперкубке Италии, где сюрприз преподнесла "Болонья".
Подопечные Винченцо Итальяно тогда сенсационно по пенальти переиграли "черно-синих" и пробились в финал турнира.
Однако в решающем матче им не хватило сил и они уступили игрокам "Наполи", которые в третий раз своей истории забрали Суперкубок Италии.