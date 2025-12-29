#Казахстан в сравнении
Спорт

"Интер" завершил 2025 год лидером итальянского футбольного чемпионата

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 12:53 Фото: Instagram/inter
Миланский футбольный клуб "Интер" возглавил турнирную таблицу Серии А после большинства игр 17-го тура. Тем самым команда Кристиана Киву заканчивает нынешний год на первой строчке, набрав 36 очков, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "нерадзурри" на выезде обыграли "Аталанту" со счетом 1:0 и как минимум до начала 2026 года будут светиться на вершине списка лучших итальянских команд и при этом имея матч в запасе.

Победный гол для гостей на 65-й минуте забил капитан и форвард миланской дружины – аргентинец Лаутаро Мартинес.

Вслед за "Интером" следуют "Милан" (35) и "Наполи" (34). Вся эта тройка фаворитов чемпионской гонки пропустила предыдущий тур из-за участия в Суперкубке Италии, где сюрприз преподнесла "Болонья".

Подопечные Винченцо Итальяно тогда сенсационно по пенальти переиграли "черно-синих" и пробились в финал турнира.

Однако в решающем матче им не хватило сил и они уступили игрокам "Наполи", которые в третий раз своей истории забрали Суперкубок Италии.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
