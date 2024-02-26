Тимур Кулибаев рассказал о достижениях НОК РК за последние 9 лет

С 2015 года Национальным олимпийским комитетом РК было разработано более 20 крупных инициатив в сфере спортивной отрасли и спорта высших достижений. Об этом заявил экс-глава НОК РК Тимур Кулибаев на заседании в Астане, сообщает Zakon.kz.

По словам Тимура Кулибаева, высокие результаты, достигнутые на Олимпийских играх в Рио в 2016 году, являются доказательством успешности примененных подходов и практик. Тогда из 17 медалей 15 были завоеваны спортсменами Конфедерации (Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта).

Тимур Кулибаев отметил, что в мае 2017 года при непосредственном участии НОК РК был принят Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта".

"В марте 2020 года в интересах спортсменов, тренеров национальных сборных команд, а также в целях повышения эффективности расходования средств, НОК РК инициировал исключение расходов, связанных с подготовкой и обеспечением национальных сборных команд из перечня доходов физических лиц. В 2017 году НОК РК инициировал введение механизма ранжирования видов спорта в законодательство РК в целях определения видов спорта, приоритетных для бюджетного финансирования на республиканском и местном уровнях. Совместно с министерством культуры и спорта были разработаны и внедрены "Правила ранжирования видов спорта". Механизм заработал с июля 2017 года", – подчеркнул он.

Также экс-глава НОК напомнил, что в 2018 по март 2022 года олимпийский комитет принял на себя обязательства по подготовке национальной сборной команды в рамках выполнения государственного задания. Была проведена объективная аккредитация 64 специализированных тренировочных баз.

Фото: Atameken Business

"В 2019 году по просьбе НОК РК Агентством РК по противодействию коррупции был проведен анализ деятельности комитета. В течение короткого срока была создана новая прозрачная и объективная система финансирования, в которой планирование и исполнение государственного задания производилось совместно со спортивными федерациями и главными тренерами. Были исключены все опосредованные и наличные расчеты с тренерами, спортсменами, поставщиками. Одной из важнейших мер в проводимых реформах стало усиление роли национальных спортивных федераций. В 2018 году была внедрена система сервисного обслуживания федераций по договорам с НОК", – рассказал Тимур Кулибаев.

По его данным, в целях постоянного и мобильного обеспечения сборных команд спортивной медициной в 2016 году были сформированы комплексные научные группы в составе 100-110 специалистов.

"С 2019 года было внедрено комплексное функциональное тестирование спортсменов. Тестирование прошли более 2,5 тыс. спортсменов сборных команд. В рамках пилотного проекта НОК РК ведущие 95 спортсменов прошли генетическое исследование. Более 200 спортсменов прошли реабилитацию и продолжили свой тренировочный процесс. В 2019-2021 годы по инициативе НОК в программу "Болашак" была включена новая категория: "работники физической культуры и спорта", что позволило готовить за рубежом будущих специалистов в этой сфере. В этот же период по ходатайству НОК РК по образовательной программе "Физическая культура и спорт" было выделено более 700 дополнительных образовательных грантов МОН РК", – сообщил Тимур Кулибаев.

С 2015 года, как подчеркнул спикер, НОК РК разработал более 20 крупных инициатив в сфере спортивной отрасли и спорта высших достижений.

"Из них в рамках компетенции НОК РК были успешно реализованы порядка 10 инициатив, повлиявших на эффективность управления спортивной деятельностью в стране. К примеру, в 2018-2022 годы материально-техническое обеспечение команд увеличилось в 3,5 раза. Выплаты главным тренерам с 2018 года увеличены в два раза. Выплаты на спортивное питание увеличены в 2,5 раза. Расширен перечень членов сборных команд, получающих ежемесячные выплаты по договорам о спортивной деятельности, со 111 до 382 человек. С 2015 года по февраль 2024 года НОК РК привлечено спонсорских средств на общую сумму в 10,33 млрд тенге. В том числе из частных источников – почти 4 млрд тенге", - заключил Тимур Кулибаев.

На заседании также выступил казахстанский пловец, олимпийский чемпион 2016 года Дмитрий Баландин.

Фото: Atameken Business

"Национальный Олимпийский комитет делает большую работу во время Олимпийских игр, чтобы спортсмены были обеспечены всем необходимым, у них были лучшие условия, чтобы они думали только о спорте. Ну и, конечно же, для становления нас, спортсменов, меня лично, в свое время Национальный Олимпийский комитет многое сделал", – сказал он.

Спортсмен подчеркнул, что благодаря НОКу и Тимуру Кулибаеву, наши спортсмены достигли высоких вершин.

"НОК всегда поддерживает спортсменов, обеспечивает, закрывает те вопросы, которые не все может закрыть федерация или министерство, эти вопросы закрывает Национальный Олимпийский комитет. И, на самом деле, это очень важно", – отметил Дмитрий Баландин.

Ранее на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи НОК РК избрали нового президента организации. Им стал Геннадий Головкин, который сменил Тимура Кулибаева на этом посту.