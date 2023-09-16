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ЧВК "Вагнер" в Великобритании объявили террористической организацией

ЧВК Вагнер, Великобритания Фото: ТАСС
Члены частной военной компании "Группа Вагнера" теперь подлежат судебному преследованию со стороны британских властей. Великобритания объявила эту группу террористической организацией, сообщает Zakon.kz.

ЧВК "Вагнер" была добавлена ​​в список запрещенных организаций в Великобритании наряду с 78 другими организациями, сообщили в МВД Великобритании.

"Этот приказ вступает в силу немедленно. Принадлежность к "Группе Вагнера" или активная ее поддержка отныне в Великобритании считается уголовным преступлением с потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет ", – говорится в сообщении министерства.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бойцы группы "Вагнер" не покидают страну и будут продолжать "жить и работать" в Беларуси.

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