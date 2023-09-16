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В Астане состоится ярмарка сельхозпродукции из Кызылординской области

ярмарка Фото: акимат Астаны
16-17 сентября в честь 25-летия города Астаны состоится ярмарка сельхозпродукции с участием товаропроизводителей Кызылординской области.

В целях поддержки отечественной продукции производимой в регионе, на ярмарке будет проведена специальная выставка сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, чтобы подарить особое настроение столичным жителям, состоится концертная программа с участием кызылординских артистов.

На ярмарке около 60 сельхозпроизводителей на 50 грузовых автомобилях будет представлено 500 тонн продукции на общую сумму 200 млн. тенге.

овощи, фрукты

Фото: акимат Астаны

ярмарка

Фото: акимат Астаны

Жителям Астаны доставят шлифованный рис, рыбу и поваренную соль, дыни и арбузы, национальные напитки, ставшие брендом Кызылординской области с 85-летней историей.

рис

Фото: акимат Астаны

рыба

Фото: акимат Астаны

На ярмарке будет представлено более 135 тонн риса, 10 тонн мяса и около 30 тонн рыбной продукции, 30 тонн овощей и фруктов, 260 тонн бахчевых продуктов, 3 тонны поваренной соли, 10 тонн молочной продукции, около 5 тонн кондитерских изделий.

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