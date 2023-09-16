В Костанайской области таксист спас женщину от мошенников

Водитель такси, который должен был доставить крупную сумму денег из Лисаковска в Рудный, заподозрив неладное обратился в полицию. Тем самым мужчине удалось предотвратить мошенническую схему, сообщает Zakon.kz.

Случай произошел 14 сентября. Водитель такси Серик Нагашибаев получил заявку от женщины, которая сообщила, что необходимо забрать сумку с вещами с адреса в городе Лисаковск и доставить ее в Рудный. Женщина указала сумму доставки в 8 тысяч тенге.



Посылку водителю такси передала 80-летняя пенсионерка, которая сообщила, что ее дочь попала в беду и ей срочно надо доставить вещи.

Мужчине показались подозрительными сумма доставки и он обратился в полицию.





Пенсионерка собиралась передать мошенникам 3 млн тенге, через такси, которое они сами ей и вызвали.

Сотрудники криминальной полиции вернули деньги пенсионерке, сообщив, что с ее дочерью все в порядке.

Полиция проводит оперативно розыскные мероприятия по установлению лиц, которые пытались совершить мошенничество.