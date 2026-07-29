Казахстанский таксист спас бабушку от мошенников и даже заставил их оплатить поездку

В Усть-Каменогорске водитель такси помог пожилой женщине избежать крупного мошенничества и даже сумел перехитрить злоумышленника, сообщает Zakon.kz.

История такая. Водитель по имени Торежан одного из сервисов пассажирских перевозок получил необычный заказ. Поездку для пенсионерки оформил неизвестный человек, попросив отвезти ее в банк.

Во время поездки женщина разговаривала по телефону, диктовала личные данные и обращалась к собеседнику "сын". Такое поведение насторожило водителя. Он предупредил пассажирку, что если у нее просят назвать коды из SMS, то, скорее всего, на связи мошенники.

После этого женщина призналась, что ей позвонили якобы сотрудники банка.

Они убедили пенсионерку, что с ее счета пытаются похитить деньги, и потребовали срочно снять все накопления – более 1,5 млн тенге. Чтобы водитель ничего не заподозрил, злоумышленники заранее попросили называть их "сыном".

Торежан связался с родственниками женщины и вместо банка отвез ее домой.

На этом история не закончилась. Водитель решил разыграть мошенника.

"Я сказал ему, что якобы уже довез женщину до нужного адреса и теперь ему нужно оплатить поездку. Иначе, мол, я увезу ее обратно. Он сразу перевел мне две тысячи тенге. Сумма небольшая, но они ведь рассчитывали получить полтора миллиона. Думаю, им было очень обидно", – рассказал водитель.

В сервисе отметили поступок Торежана и наградили его за бдительность и помощь пассажирке.

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