Проспект аль-Фараби перекроют в Алматы

В воскресенье, 17 сентября, проспект аль-Фараби будет закрыт для проезда с семи до девяти утра, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в это время на одной из главных улиц мегаполиса будет проходить велопробег.

"Движение по пр. аль-Фараби будет перекрыто в западном направлении от полифункционального центра "Нурлы-тау" до кругового разворота по ул. Мустафина, далее в восточном направлении от ул. Мустафина до пр. Дулати", – сказано в сообщении.

Ранее власти города сообщали, что ряд улиц в мегаполисе будут закрыты в связи с празднованием Дня города Алматы.