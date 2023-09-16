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Проспект аль-Фараби перекроют в Алматы

Проспект Аль-Фараби перекроют в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В воскресенье, 17 сентября, проспект аль-Фараби будет закрыт для проезда с семи до девяти утра, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, в это время на одной из главных улиц мегаполиса будет проходить велопробег.

"Движение по пр. аль-Фараби будет перекрыто в западном направлении от полифункционального центра "Нурлы-тау" до кругового разворота по ул. Мустафина, далее в восточном направлении от ул. Мустафина до пр. Дулати", – сказано в сообщении.

Ранее власти города сообщали, что ряд улиц в мегаполисе будут закрыты в связи с празднованием Дня города Алматы.

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