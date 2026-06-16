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Общество

В Алматы перекроют важный участок проспекта аль-Фараби

проспект аль-Фараби в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 11:15 Фото: Zakon.kz
В Алматы с 17 июня 2026 года перекроют участок проспекта аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

В Транспортном холдинге города предупредили алматинцев, что в связи с реализацией проекта "Реконструкция подземного газопровода среднего давления от улицы Луганского, угол улицы Армянской, по проспекту аль-Фараби (северная сторона) до парковки Esentai Mall" будет временно ограничено движение транспортных средств на участке от проспекта Достык до проспекта Назарбаева.

Это коснется не только водителей личных авто, но и пассажиров общественного транспорта, так как на период проведения работ для маршрутов №62 и №38 посадки и высадки на остановочном пункте "Бульвар Мендикулова" не будет. Работа остановочного пункта будет восстановлена после завершения реконструкции.

Кроме того, будет изменена схема движения маршрута №45 и ряда других автобусов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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