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Законодательство РК

Прогноз погоды в Казахстане на 17 сентября

небо, облака Фото: freepik
"Казгидромет" выпустили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 сентября, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части республики сохранится неустойчивая погода.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, ночью в горных районах юго-востока РК - осадки в виде дождя и мокрового снега. По республике ожидаются на юге, северо-западе, юго-востоке - порывистый ветер, на западе, севере, северо-западе, востоке, в центре – туман". РГП "Казгидромет"

В центре, востоке, юге Кызылординской, на юге Улытауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской, Туркестанской, на юге Карагандинской областях сохраняется, в северной половине Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

На северо-востоке Акмолинской, на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до +1°C.

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