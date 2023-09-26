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Ущерб от захвата аэропорта Алматы оценили в сотни миллионов тенге

Дело о захвате аэропорта Алматы: прокуратура оценила сумму ущерба Фото: Zakon.kz
Суд апелляционной инстанции 26 сентября продолжил рассматривать дело о захвате аэропорта Алматы во время январских беспорядков. Приговор суда первой инстанции сейчас обжалуют, сообщает Zakon.kz.

Заседание проходило в онлайн-режиме по видеосвязи. Из мест отбывания наказания в нем участвовали осужденные Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов.

Потерпевшие – представители аэропорта Алматы и авиакомпаний – к процессу не подключились. Заседание прошло под председательством судей Ержана Даулиева, Нуржана Карабаева и Людмилы Бектемировой.

Представитель авиационной транспортной прокуратуры Алматы заявил, что приговор суда первой инстанции следует изменить. Установлено, что 5 января 2022 года из спецприемника выпустили Тлеужанову и Нурпеисова, которые направились в аэропорт.

Там они, по версии обвинения, сформировали вокруг себя многочисленную группу протестующих, которым поручили обесточить аэропорт, взлетно-посадочную полосу и здание "Казаэронавигации".

В результате на стратегическом объекте произошли погромы, парализовавшие его деятельность. Участники беспорядков разграбили торговые помещения, банкоматы, кассы. Воздушные рейсы прекратились, нарушилась работа авиакомпаний. 

"В результате преступных действий осужденных причинен ущерб в особо крупном размере: АО "Международный аэропорт Алматы" – 313 853 654 тенге, АО "Эйр Астана" – 5 617 251 тенге, АО "SCAT" – 1 436 759 тенге, а также 42 субъектам предпринимательства на общую сумму 414 113 533 тенге. Эти суммы на основании решения комиссии были возмещены Управлением предпринимательства Алматы, то есть за счет государства", – подчеркнул прокурор Талгат Уражанов. 

Таким образом, общая сумма ущерба превысила 735 млн тенге. 

В суде первой инстанции не учитывали причиненный государству и предпринимателям ущерб. Теперь гособвинение попросило судей принять его во внимание. 

"На основании изложенного приговор суда от 11 июля 2023 года изменить и вписать причиненные суммы ущерба. Решить вопрос о возмещении ущерба с осужденных. Остальное решение суда первой инстанции прошу оставить без изменения", – обратился к суду Талгат Уражанов.

11 июля в СМУС Алматы вынесли приговор по делу о захвате аэропорта и назначали наказание в виде лишения свободы: Айгерим Тлеужановой – четыре года, а остальным осужденным – Каласу Нурпеисову, Нурлану Далибаеву, Ермухамету Шилибаеву и Жанайдару Карменову – по восемь лет.

Ранее апелляционные слушания не состоялись из-за адвокатов осужденных.

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