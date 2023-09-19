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Казахстанских застройщиков будут демотивировать за точечную застройку

Как будут бороться с точечной застройкой в Казахстане Фото: акимат Алматы
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на пресс-конференции в правительстве 19 сентября рассказал, как в Казахстане будут бороться с точечной застройкой. По его словам, застройщиков будут "демотивировать", сообщает Zakon.kz.

Канат Шарлапаев отметил, что точечная застройка – проблема не только Астаны, но и других городов Казахстана.

"Мы будем демотивировать застройщиков строить таким образом, и приоритеты будут уже на комплексную застройку. Мы будем застраивать комплексно, целыми кварталами, и в этих кварталах будем настаивать на создании инфраструктуры в шаговой доступности – это детские сады, школы, коммерческие площади, магазины в шаговой доступности".Канат Шарлапаев

Демотивировать, по его словам, означает отказывать в господдержке, если компания решила заниматься точечной застройкой.

"Если люди хотят заниматься точечной застройкой, то, скорее всего, им будет сложнее именно с точки зрения государственной поддержки и регуляторного режима. Если люди будут заниматься комплексной застройкой, то тогда им будет создаваться более благоприятный режим со стороны государственных органов и господдержки".Канат Шарлапаев

Министр предупредил, что это эволюционный процесс, и изменение стандартов строительства занимает время.

"Во многом министерство и до меня вело эту работу. Поэтому, возможно, мы какие-то первые результаты по комплексной застройке увидим в следующем году".Канат Шарлапаев

В Астане ведут борьбу с точечной застройкой. Летом аким столицы Женис Касымбек сообщал, что на 20 участках вместо многоквартирных жилых комплексов появятся социальные объекты: школы, поликлиники, общественные пространства (скверы, бульвары, дворы), детсады.

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Астана Канат Шарлапаев Министерство промышленности и строительства Казахстан
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