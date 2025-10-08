Такие факты будут пресекаться: глава Минпрома о точечной застройке городов

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев в ходе обсуждения проекта Строительного кодекса в Мажилисе 8 октября 2025 года рассказал, как будут бороться с точечной застройкой в городах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Марат Башимов. Он отметил, что планирование и застройка населенных пунктов все чаще являются предметом критики со стороны общественности.

"Города превращаются в каменные джунгли с человейниками. Остро стоит вопрос нехватки социальной инфраструктуры, а интересы строительных компаний выходят на первый план и лоббируются. Исходно разрешительная документация выдается вразрез градостроительным документам, меняется целевое назначение. Все эти факты раздражают общество и вызывают социальную напряженность", – сетует мажилисмен.

Министр промышленности и строительства заявил, что для борьбы с таким явлением с 2024 года был впервые внедрен такой механизм, как государственная экспертиза проектов детальной планировки. В итоге все ПДП проходят рассмотрение на соответствие зонированию существующего генерального плана.

"По итогам этого рассмотрения, если все соответствует, то создается эталонная копия, и на основании копии будут выдаваться исходно разрешительные документы. Бывает, акиматы балуются – много раз пересматривают проекты детальной планировки, и вне генпланов проводят корректировки. Теперь такого не будет. Будет одна копия и с ней все будет сверяться. Поэтому ответственность акиматов здесь возрастает. Мы считаем, что это действенный механизм. И, как вы сказали, каменные джунгли, точечная застройка, такие факты будут пресекаться", – заверил Ерсайын Нагаспаев.

Не исключает он и возможность поддержки предложения депутатов в части наделения маслихатов полномочиями согласовывать решения, которые принимают акиматы.

Ранее сообщалось, что Мажилис принял Строительный кодекс. О том, что изменится, можете узнать здесь.