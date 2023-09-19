Есть ли основания для ограничения вывоза зерна из Казахстана

Вопрос о возможном введении ограничений на вывоз казахстанского зерна из-за снижения прогнозного урожая прокомментировал министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает Zakon.kz.

Как отметил на пресс-конференции в СЦК 19 сентября министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, прогнозный объем уборки зерновых позволит обеспечить внутренний рынок.

"На сегодня нет предпосылок для ограничений вывоза зерна из Казахстана. Прогнозный объем по уборке зерновых будет меньше, но достаточным для внутреннего рынка. Плюс у нас есть переходящий остаток. По данным акиматов, на сегодня прогноз урожая зерновых порядка 16 млн тонн, плюс 3 млн переходящих с прошлого года, итого 19 млн тонн. То есть, мы внутреннюю потребность обеспечим полностью. Экспортный потенциал немного снизится, но свои традиционные рынки мы сохраним". Айдарбек Сапаров

Также министр отметил, что уменьшение прогнозного объема уборки зерновых не создает предпосылок для повышения цен на зерно, муку и хлебопродукты на внутреннем рынке.

Но на цену влияют другие факторы.

Глава МСХ заверил, что на случай повышения цен в Казахстане созданы стабилизационные фонды и есть механизм субсидирования. Эти инструменты будут задействованы.



Президент Касым-Жомарт Токаев 6 сентября дал поручение правительству оказать помощь производителям зерна в связи с тем, что зерновики несут потери из-за сильных осенних дождей.