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Токаев поручил правительству оказать необходимую помощь производителям зерна

зерно Фото: primeminister.kz
Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна, сообщает Zakon.kz.
"В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна", - говорится в тексте Акорды.

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