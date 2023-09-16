Токаев поручил правительству оказать необходимую помощь производителям зерна

Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна, сообщает Zakon.kz.

"В связи с непогодой и неблагоприятной ситуацией в ряде северных регионов страны президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение Правительству оказать финансовую и иную необходимую помощь фермерским и крестьянских хозяйствам, занимающимся производством зерна", - говорится в тексте Акорды.

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Ранее говорилось, что дожди и заморозки могут снизить качество зерна в северных областях Казахстана.

В основных зерносеющих регионах Казахстана – Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях –последние две недели не прекращаются осадки. По прогнозам "Казгидромета", дожди продлятся вплоть до 17 сентября. Ожидаются заморозки, из-за чего в северных областях высок риск ухудшения качества нового зерна, его прорастания и высокой влажности.

