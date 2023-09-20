Ангелина Лукас в новом образе восхитила казахстанцев

Спортсменка Ангелина Лукас, которая народом признана самой сексуальной боксершей Казахстана, примерила новый образ, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram она рассказала, что 19 сентября 2023 года встретилась с солдатами десантно-штурмовых войск, воспитанниками военно-патриотических клубов и детьми военнослужащих.

Встреча прошла в алматинской десантно-штурмовой бригаде, где Лукас встретилась с командующим войсками Алмазом Джумакеевым, который вручил ей берет и тельняшку.

"Командир воинской части Данияр Карманов провел экскурсию. Показал воздушно-десантный комплекс, классы воздушно-десантной подготовки и лично помог примерить парашютную систему Д-6 серии 4", – написала Ангелина.

Самая сексуальная боксерша Казахстана отметила, что выросла в семье десантников и знает не понаслышке, что такое десантное братство.

"По стопам папы и дедушки. В скором времени планирую совершить прыжок с парашютом", – добавила Ангелина Лукас.

Подписчики спортсменки были в восторге от нового образа своего кумира:

"Это круто".

"За душу берет".

"Солдатка на ринге".

"Супер, берет так красиво идет вам".

"Ангелина впереди планеты всей! Всех благ!"

"Это очень крутая поддержка и мотивация от ВДВ".

"Умница, Ангелина, продолжай нас так же радовать".

"Берет тебе очень сильно идет. Пусть это теперь будет твоей фишкой на ринге".

"Ангелина, берет и тельняшка пригодятся для следующего боя. Это отличная идея".

"У тебя ВДВ в крови, у тебя семейная десантская кровь, и поэтому тебя боятся все боксерши Казахстана, и боятся выходить с тобой на спарринг".

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