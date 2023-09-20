"Бавария" – "Манчестер Юнайтед": что "красные дьяволы" покажут на "Альянц Арене"

В ночь со среды на четверг нас ждет огненный матч Лиге чемпионов. Мюнхенская "Бавария" примет на "Альянц Арене" "Манчестер Юнайтед", переживающий не лучшие времена. Обсудим предстоящую встречу с экспертами Parimatch.

"Бавария"

Команда Томаса Тухеля начала сезон с места в карьер. В четырёх турах Бундеслиги у "ротен" 3 победы и ничья с "Байером" в последнем туре. Да, Нойер пока в лазарете, но оборона мюнхенцев в полном порядке, а в атаке вообще сказка: Харри Кейн сходу начал забивать: уже 4 гола в Бундеслиге. Одним словом, "Бавария" готова брать салатницу и шуметь в Лиге чемпионов.

В матче с "Манчестер Юнайтед" "ротен" сразу заберут инициативу и пойдут в прессинг: все-таки дома и стены помогают. Аналитики Parimatch считают, что первый тайм будет за "Баварией", и дают на этот исход 2.03: в 9 из последних 15 матчей мюнхенцы вели в счете к перерыву.

"Манчестер Юнайтед"

А вот у "красных дьяволов" все не так хорошо. Ошибки в обороне, слабая игра в атаке и скандалы с Джейдоном Санчо и Антони – в общем, настроение в раздевалке "Юнайтед" не очень. Отражается это и на результатах: ужасная концовка матча с "Арсеналом" и домашнее поражение от "Брайтона" привели к 13-му месту в Премьер-лиге после 5 туров.

Очевидно, что на "Альянц Арене" команда Эрика тен Хага будет играть от обороны и пытаться ловить "Баварию" на контратаках. А значит обилия голов от "Юнайтед" ждать не стоит: эксперты дают коэффициент 1.08 на на индивидуальный тотал "МЮ" меньше 2,5.

Прогноз от аналитиков Parimatch

Мюнхенцы выглядят явными фаворитами этой встречи – они играют дома, а у "красных дьяволов" нет ни стабильной игры, ни Сульшера с Шеррингемом в составе. Так же считают и аналитики: 1.28 на победу "Баварии" против 5.10 на "Манчестер Юнайтед".

Но не стоит полностью списывать "Юнайтед" со счетов. Когда как не сейчас пришло время собраться, и если не победить, то хотя бы не проиграть всухую. Эксперты Parimatch считают, что в этой встрече обе команды забьют, и оценивают такой исход в 1.59.

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