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Политика

Назначен замакима Кызылординской области

заместитель акима Кызылординской области Мейрамбек Шермаганбет, назначение, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 10:02 Фото: gov.kz
У акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева появился новый заместитель. Об этом сегодня, 28 июля 2025 года, стало известно из соцсетей областного акимата, сообщает Zakon.kz.

Новым замакима стал Мейрамбек Шермаганбет, который ранее уже занимал эту должность.

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Мейрамбек Шермаганбет назначен на должность заместителя акима Кызылординской области. Мейрамбек Зинабдинович освобожден от занимаемой ранее должности акима Казалинского района", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Instagram акимата региона.

Мейрамбек Шермаганбет родился 25 декабря 1972 года в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата по специальностям "История", "Экономика", Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи – по специальности "Юриспруденция", кандидат педагогических наук.

Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории школы №239 Жанакорганского района. В 2001-2016 годах с честью занимал ответственные должности: руководитель аппарата акима Жанакорганского района, заместитель руководителя аппарата акима области, руководитель областных управлений по образованию, развитию языков, руководитель Департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.

В 2016-2021 годах – аким Кобдинского района Актюбинской области, замакима Актюбинской области. С 2022 по 2023 год работал руководителем Управления образования Кызылординской области. С июля 2023 года по февраль 2024 года – замакима Кызылординской области.

С февраля 2024 года и до нового назначения занимал должность акима Казалинского района.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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