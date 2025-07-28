Назначен замакима Кызылординской области
Новым замакима стал Мейрамбек Шермаганбет, который ранее уже занимал эту должность.
"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима области Мейрамбек Шермаганбет назначен на должность заместителя акима Кызылординской области. Мейрамбек Зинабдинович освобожден от занимаемой ранее должности акима Казалинского района", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Instagram акимата региона.
Мейрамбек Шермаганбет родился 25 декабря 1972 года в Жанакорганском районе Кызылординской области. Окончил Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата по специальностям "История", "Экономика", Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи – по специальности "Юриспруденция", кандидат педагогических наук.
Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории школы №239 Жанакорганского района. В 2001-2016 годах с честью занимал ответственные должности: руководитель аппарата акима Жанакорганского района, заместитель руководителя аппарата акима области, руководитель областных управлений по образованию, развитию языков, руководитель Департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области.
В 2016-2021 годах – аким Кобдинского района Актюбинской области, замакима Актюбинской области. С 2022 по 2023 год работал руководителем Управления образования Кызылординской области. С июля 2023 года по февраль 2024 года – замакима Кызылординской области.
С февраля 2024 года и до нового назначения занимал должность акима Казалинского района.
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