Казахстанская делегация прибыла на летние Азиатские игры в КНР
Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе, водному поло (женщины), фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, регби-7, гандболу (мужчины). Далее составы будут прибывать в Ханчжоу согласно графику выступлений на комплексном соревновании.
Всего сборная Казахстана насчитывает 525 атлетов, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.
Отметим, что Азиатские игры-2022 в Ханчжоу пройдут на 54 аренах. В распоряжении команд будет 31 тренировочная база.
Размещение сборных будет произведено в главной деревне, которая расположена непосредственно в Ханчжоу, а также в пяти небольших атлетических деревнях в провинции Чжэцзян.
Для спортсменов предоставлены все условия для тренировок и комфортного пребывания на территории атлетической деревни. Каждой команде доступны врачи, массажисты и психологи.
Сотрудники штаба в олимпийской деревне обеспечили ускоренное прохождение всех необходимых процедур, все спортсмены размещены и начали подготовку к стартам.
"Данные Игры отличаются подходом к размещению. Размещаться наша делегация будет на шести объектах, помимо городских гостиниц и арендованных апартаментов. Это создает определенную сложность логистики по управлению делегацией, так как фактически она разбивается на несколько частей и нужна ежедневная оперативная координация. Ее будут обеспечивать сотрудники олимпийского штаба, которые располагаются на объектах и обеспечивают необходимый комфорт и условия подготовки спортсменам. Команды уже приступили к тренировкам, готовятся к своим выступлениям. Атмосфера в деревне рабочая, и в целом можно отметить хорошую готовность инфраструктуры к предстоящим Играм". Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков
Напомним, Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.
Казахстан выступает на Азиаде с 1994 года.