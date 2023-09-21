Казахстанская делегация прибыла на летние Азиатские игры в КНР

Сборная Казахстана прибыла в Ханчжоу (КНР) для участия в летних Азиатских играх-2022. В Китай спортсмены и представители команд были доставлены чартерным рейсом из Алматы.

Первыми, кто отправился на Азиаду, стали сборные команд по боксу, плаванию, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе, водному поло (женщины), фехтованию, спортивной гимнастике, дзюдо, регби-7, гандболу (мужчины). Далее составы будут прибывать в Ханчжоу согласно графику выступлений на комплексном соревновании.



Всего сборная Казахстана насчитывает 525 атлетов, которые будут бороться за медали в 30 видах спорта, 27 из которых являются олимпийскими.

Отметим, что Азиатские игры-2022 в Ханчжоу пройдут на 54 аренах. В распоряжении команд будет 31 тренировочная база.

Размещение сборных будет произведено в главной деревне, которая расположена непосредственно в Ханчжоу, а также в пяти небольших атлетических деревнях в провинции Чжэцзян.

Для спортсменов предоставлены все условия для тренировок и комфортного пребывания на территории атлетической деревни. Каждой команде доступны врачи, массажисты и психологи.

Сотрудники штаба в олимпийской деревне обеспечили ускоренное прохождение всех необходимых процедур, все спортсмены размещены и начали подготовку к стартам.

"Данные Игры отличаются подходом к размещению. Размещаться наша делегация будет на шести объектах, помимо городских гостиниц и арендованных апартаментов. Это создает определенную сложность логистики по управлению делегацией, так как фактически она разбивается на несколько частей и нужна ежедневная оперативная координация. Ее будут обеспечивать сотрудники олимпийского штаба, которые располагаются на объектах и обеспечивают необходимый комфорт и условия подготовки спортсменам. Команды уже приступили к тренировкам, готовятся к своим выступлениям. Атмосфера в деревне рабочая, и в целом можно отметить хорошую готовность инфраструктуры к предстоящим Играм". Генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков

Напомним, Азиатские игры-2022 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Медали будут разыграны в 40 видах спорта. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Казахстан выступает на Азиаде с 1994 года.