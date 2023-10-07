Казахстанский каратист вышел в финал Азиатских игр

Спортсмен сборной Казахстана по карате Данияр Юлдашев вышел в финал Азиатских в Ханчжоу, сообщает Zakon.kz.

В борьбе за "золото" казахстанец встретится с каратистом сборной Малайзии Бин Аб Маликом.

Юлдашев является бронзовым призером чемпионата мира по карате в весовой категории 84 кг и 2-кратным чемпионом Азии.

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На пути к финалу Юлдашев обыграл Тиирапата Канабкаева из Таиланда (6:2), Чун Вей Вуда из Тайваня (7:4) и Мохаммада Алжафарида из Иордании (4:0).