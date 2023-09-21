КТЖ закупит 300 локомотивов для грузоперевозок

Заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Нуржан Кельбуганов на брифинге представил основные итоги перевозок социально значимых грузов за восемь месяцев, сообщает Zakon.kz.

С начала 2023 года грузооборот сети АО "НК "ҚТЖ" вырос на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Наблюдается динамика ежемесячного роста объемов перевозок. Прошлый месяц стал историческим максимумом за последние пять лет, где объем перевозок составил 25,6 млн тонн.

Традиционно в осенне-зимний период наблюдается высокий рост погрузки, связанный с вывозом продукции отечественных аграриев и с подготовкой к отопительному сезону. КТЖ принимает все необходимые меры для бесперебойной перевозки социально-значимых грузов.

"В 2023 году произведен крупнейший закуп локомотивов в количестве 138 единиц, из них уже поставлено 63 локомотива. Согласно Стратегии обновления подвижного состава до 2029 года будет закуплено порядка 300 локомотивов". Нуржан Кельбуганов

Фото: Zakon.kz

Для обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения пропускной и провозной способности сети КТЖ реализует ряд проектов. Строятся вторые пути ж/д участка Достык – Мойынты, ведутся работы по реализации проектов по строительству линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, обводной в обход Алматы. В течение трех лет КТЖ планирует построить свыше 1200 км железных дорог. Проводятся плановые ремонтные работы на основных интенсивных грузонапряженных участках железной дороги, к примеру, Астана – Караганда – Шу, Экибастуз – Астана и др.

Касательно поставок угля, ж/д транспортом перевезено более 69 млн тонн каменного угля. Из них по республике отгружено 48 млн тонн, на экспорт – 20,8 млн тонн. За минувший период на ТЭЦ доставлено свыше 43,1 млн тонн, что на 950 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Коммунально-бытового угля перевезено свыше 4,8 млн тонн, что соответствует уровню 2022 года.

Фото: Zakon.kz

По состоянию на 20 сентября 2023 года на складах ТЭЦ запас угля составляет более 4,8 млн тонн, что выше на 10% аналогичного периода прошлого года. Из 29 ТЭЦ и ГРЭС на 16-ти нормы запаса, установленные Минэнерго, выше в два и более раза, на 10-ти – выше в 1,5 раза. До конца года ежемесячно планируется перевозить по 9,5 млн тонн твердого топлива. Всего в текущем году перевезут ж/д транспортом свыше 106 млн тонн угля, в том числе для казахстанских потребителей – 76 млн тонн.



Также были проверены 500 частных подъездных путей, выгружающих уголь, на предмет их готовности к отопительному сезону.

"Анализ показал, что основная часть подъездных путей соответствует нормам выгрузки и освобождения вагонов и на 100% готова к сезону. Однако более 30% подъездных путей не готовы работать в круглосуточном режиме и не имеют достаточного технического оснащения". Нуржан Кельбуганов

По зерну он сообщил, что в январе – августе 2023 года погрузка зерна составила более 7,7 млн тонн, что на 45% больше аналогичного показателя 2022 года. Внутри республики перевезено 1,3 млн тонн, что выше показателя прошлого года на 6%. На экспорт отправлено свыше 6,3 млн тонн зерна, это +57% к уровню 2022 года. Погружено 1,9 млн тонн продуктов перемола, в том числе на экспорт – 1,4 млн тонн.

Фото: Zakon.kz

Традиционными рынками сбыта казахстанского зерна являются страны Центральной Азии и Афганистан. Если за указанный период экспорт зерна в Афганистан остается на уровне прошлого года, то перевозки в страны ЦА показывают положительную динамику. В Узбекистан экспорт вырос на 37%, в Таджикистан – на 21%, в Туркменистан – на 86%.



"Абсолютным лидером по проценту роста перевозок является Китай, в направлении которого отправлено порядка 1,4 млн тонн зерна, что выше в 3,6 раза в сравнении с прошлогодним периодом. Экспорт зерна в КНР в контейнерах вырос в 4 раза и составляет 1 млн тонн". Нуржан Кельбуганов

До конца года ежемесячно будет перевезено ж/д транспортом более 1 млн тонн зерна. В целом, по итогам 2023 года КТЖ готов отгрузить 12 млн тонн зерна, в том числе на экспорт – 10 млн тонн.

При этом вагонного парка в стране достаточно для выполнения всех согласованных планов перевозок.

Фото: Zakon.kz

Заместитель генерального директора АО "Қазтеміртранс" Александр Ширяев добавил, что вагонный парк обновляется поэтапно. До 2025 года будет закуплено около 3 тыс. грузовых вагонов. С начала 2023 года отремонтировано свыше 8 тыс. вагонов, в том числе полувагонов – 5 ,7 тыс.



До конца года ремонтом будет охвачено еще 4,8 тыс. вагонов, в том числе 3,4 тыс. полувагонов. Всего в парке АО "Қазтеміртранс" имеется свыше 24,5 тыс. полувагонов, 6,2 тыс. крытых вагонов, свыше 2 тыс. зерновозов.