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КТЖ закупит 300 локомотивов для грузоперевозок

Казахстан КТЖ перевозки грузы уголь зерно Фото: Zakon.kz
Заместитель генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Нуржан Кельбуганов на брифинге представил основные итоги перевозок социально значимых грузов за восемь месяцев, сообщает Zakon.kz.

С начала 2023 года грузооборот сети АО "НК "ҚТЖ" вырос на 7,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Наблюдается динамика ежемесячного роста объемов перевозок. Прошлый месяц стал историческим максимумом за последние пять лет, где объем перевозок составил 25,6 млн тонн. 

Традиционно в осенне-зимний период наблюдается высокий рост погрузки, связанный с вывозом продукции отечественных аграриев и с подготовкой к отопительному сезону. КТЖ принимает все необходимые меры для бесперебойной перевозки социально-значимых грузов. 

"В 2023 году произведен крупнейший закуп локомотивов в количестве 138 единиц, из них уже поставлено 63 локомотива. Согласно Стратегии обновления подвижного состава до 2029 года будет закуплено порядка 300 локомотивов". Нуржан Кельбуганов

 Казахстан КТЖ перевозки грузы уголь зерно

Фото: Zakon.kz

Для обеспечения бесперебойных перевозок и увеличения пропускной и провозной способности сети КТЖ реализует ряд проектов. Строятся вторые пути ж/д участка Достык – Мойынты, ведутся работы по реализации проектов по строительству линий Дарбаза – Мактаарал, Бахты – Аягоз, обводной в обход Алматы. В течение трех лет КТЖ планирует построить свыше 1200 км железных дорог. Проводятся плановые ремонтные работы на основных интенсивных грузонапряженных участках железной дороги, к примеру, Астана – Караганда – Шу, Экибастуз – Астана и др. 

Касательно поставок угля, ж/д транспортом перевезено более 69 млн тонн каменного угля. Из них по республике отгружено 48 млн тонн, на экспорт – 20,8 млн тонн. За минувший период на ТЭЦ доставлено свыше 43,1 млн тонн, что на 950 тыс. тонн больше показателя аналогичного периода прошлого года. Коммунально-бытового угля перевезено свыше 4,8 млн тонн, что соответствует уровню 2022 года.

Казахстан КТЖ перевозки грузы уголь зерно

Фото: Zakon.kz

По состоянию на 20 сентября 2023 года на складах ТЭЦ запас угля составляет более 4,8 млн тонн, что выше на 10% аналогичного периода прошлого года. Из 29 ТЭЦ и ГРЭС на 16-ти нормы запаса, установленные Минэнерго, выше в два и более раза, на 10-ти – выше в 1,5 раза. До конца года ежемесячно планируется перевозить по 9,5 млн тонн твердого топлива. Всего в текущем году перевезут ж/д транспортом свыше 106 млн тонн угля, в том числе для казахстанских потребителей – 76 млн тонн. 

Также были проверены 500 частных подъездных путей, выгружающих уголь, на предмет их готовности к отопительному сезону. 

"Анализ показал, что основная часть подъездных путей соответствует нормам выгрузки и освобождения вагонов и на 100% готова к сезону. Однако более 30% подъездных путей не готовы работать в круглосуточном режиме и не имеют достаточного технического оснащения". Нуржан Кельбуганов

По зерну он сообщил, что в январе – августе 2023 года погрузка зерна составила более 7,7 млн тонн, что на 45% больше аналогичного показателя 2022 года. Внутри республики перевезено 1,3 млн тонн, что выше показателя прошлого года на 6%. На экспорт отправлено свыше 6,3 млн тонн зерна, это +57% к уровню 2022 года. Погружено 1,9 млн тонн продуктов перемола, в том числе на экспорт – 1,4 млн тонн. 

Казахстан КТЖ перевозки грузы уголь зерно

Фото: Zakon.kz

Традиционными рынками сбыта казахстанского зерна являются страны Центральной Азии и Афганистан. Если за указанный период экспорт зерна в Афганистан остается на уровне прошлого года, то перевозки в страны ЦА показывают положительную динамику. В Узбекистан экспорт вырос на 37%, в Таджикистан – на 21%, в Туркменистан – на 86%. 

"Абсолютным лидером по проценту роста перевозок является Китай, в направлении которого отправлено порядка 1,4 млн тонн зерна, что выше в 3,6 раза в сравнении с прошлогодним периодом. Экспорт зерна в КНР в контейнерах вырос в 4 раза и составляет 1 млн тонн". Нуржан Кельбуганов

До конца года ежемесячно будет перевезено ж/д транспортом более 1 млн тонн зерна.  В целом, по итогам 2023 года КТЖ готов отгрузить 12 млн тонн зерна, в том числе на экспорт – 10 млн тонн. 

При этом вагонного парка в стране достаточно для выполнения всех согласованных планов перевозок.

Казахстан КТЖ перевозки грузы уголь зерно

Фото: Zakon.kz

Заместитель генерального директора АО "Қазтеміртранс" Александр Ширяев добавил, что вагонный парк обновляется поэтапно. До 2025 года будет закуплено около 3 тыс. грузовых вагонов. С начала 2023 года отремонтировано свыше 8 тыс. вагонов, в том числе полувагонов – 5 ,7 тыс. 

До конца года ремонтом будет охвачено еще 4,8 тыс. вагонов, в том числе 3,4 тыс. полувагонов. Всего в парке АО "Қазтеміртранс" имеется свыше 24,5 тыс. полувагонов, 6,2 тыс. крытых вагонов, свыше 2 тыс. зерновозов.

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