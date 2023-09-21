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Фонд развития промышленности и НК "ҚазАвтоЖол" подписали новое соглашение

Фонд развития промышленности и НК "ҚазАвтоЖол" подписали новое соглашение Фото: АО "Фонд развития промышленности"
АО "Фонд развития промышленности" (дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", далее – Фонд, ФРП) и АО "НК "ҚазАвтоЖол" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Казахстана.

Согласно документу, Фонд направит инвестиции на закуп 245 единиц дорожно-эксплуатационной техники казахстанского производства для нужд регионов.

Основная часть приобретаемой техники – это комбинированные дорожные машины, шнекороторные снегоочистители и прочая техника. Комбинированные дорожные машины имеют широкие возможности для применения: зимой их используют для очистки дорог от снега и распределения противогололедных материалов, а летом – для подметания и мойки дорожного полотна, а также полива зеленых насаждений.

В настоящее время изношенность парка спецтехники АО "НК "ҚазАвтоЖол" составляет 65%, после обновления этот показатель снизится до 55%. Весь объем техники планируется поставить до начала зимнего периода текущего года.

Проект реализуется в рамках Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы и позволит обеспечить 245 постоянных рабочих мест.

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