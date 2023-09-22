"Атлетико" – "Реал Мадрид". Чем закончится первое в сезоне мадридское дерби

Наконец–то в Ла Лиге матч двух топовых соперников: с чем же "Реал" и "Атлетико" подходят к очной встрече?

"Атлетико"

Команда Диего Симеоне в прошлом сезоне провалила еврокубковую компанию, но в Ла Лиге подсобралась и даже почти сковырнула "Реал" со второй строчки. Летом "Атлетико" лишился Яника Карраско, укатившего в Саудовскую Аравию, а остальных ушедших можно назвать серьезной потерей ну с очень большой натяжкой. Пополнение пришло точечное, но заметное: на родину из "Челси" вернулся Сезар Аспиликуэта, а оборону укрепил Чаглар Сеюнджю: турок засиделся в "Лестере" и стал откровенно деградировать. Сама команда бодро начала сезон, но впечатление смазало поражение от "Валенсии" 0:3.

"Реал Мадрид"

А вот на сливочных мадридцев пока не налюбоваться. Может быть, кто-то забыл, но на старте сезона главной темой была эпидемия травм в "Реале". Куртуа, Милитао, Винисиус. Эти потери никуда не делись, но кажется, все компенсирует наличие Джуда Беллингема. Англичанин уже спасал Мадрид в чемпионате, а на днях вытащил для "Реала" три очка в игре с "Унионом" в Лиге чемпионов. В общем, пока тишь да гладь: 5 матчей в Ла Лиге и 5 побед.

Прогноз

Маловероятно, что "Реал" забуксует к этой встрече, но и "Атлетико", скорее всего, не позволит устроить вторую "Валенсию". Эксперты Parimatch оценивают шансы команд как равные: 2.60 на "Реал" против 2.85 на "Атлетико".

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