Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико"
Фото: Instagram/realmadrid
В 23-туре чемпионата Испании по футболу встретились лидеры турнирной таблицы "Реал" и "Атлетико, сообщает Zakon.kz.
Лидер чемпионата "Реал" на своем поле принимал "Атлетико". Напряженный матч двух мадридских команд завершился со счетом 1:1.
На гол Хулиана Альвареса с пенальти, хозяева ответили точным выстрелом Килиана Мбаппе.
Так "Реал" не позволил "Атлетико" обойти себя в турнирной таблице Ла Лиги. На счету "сливочных" 50 очков, у "матрасников" – 49.
Ранее в ночь на 7 февраля завершились все матчи стадии 1/8 финала Кубка Франции по футболу.
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