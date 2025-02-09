Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико"

В 23-туре чемпионата Испании по футболу встретились лидеры турнирной таблицы "Реал" и "Атлетико, сообщает Zakon.kz.

Лидер чемпионата "Реал" на своем поле принимал "Атлетико". Напряженный матч двух мадридских команд завершился со счетом 1:1.

На гол Хулиана Альвареса с пенальти, хозяева ответили точным выстрелом Килиана Мбаппе.

Так "Реал" не позволил "Атлетико" обойти себя в турнирной таблице Ла Лиги. На счету "сливочных" 50 очков, у "матрасников" – 49.

Ранее в ночь на 7 февраля завершились все матчи стадии 1/8 финала Кубка Франции по футболу.