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Спорт

Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби "Реала" с "Атлетико"

Неожиданным исходом завершилось мадридское дерби &quot;Реала&quot; с &quot;Атлетико&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 05:56 Фото: Instagram/realmadrid
В 23-туре чемпионата Испании по футболу встретились лидеры турнирной таблицы "Реал" и "Атлетико, сообщает Zakon.kz.

Лидер чемпионата "Реал" на своем поле принимал "Атлетико". Напряженный матч двух мадридских команд завершился со счетом 1:1.

На гол Хулиана Альвареса с пенальти, хозяева ответили точным выстрелом Килиана Мбаппе.

Так "Реал" не позволил "Атлетико" обойти себя в турнирной таблице Ла Лиги. На счету "сливочных" 50 очков, у "матрасников" – 49.

Ранее в ночь на 7 февраля завершились все матчи стадии 1/8 финала Кубка Франции по футболу.

Аксинья Титова
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