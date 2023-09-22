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В Шымкенте чиновники завышали цены на сайте госзакупок в тысячи раз

В Шымкенте чиновники завышали цены на сайте госзакупок в тысячи раз Фото: freepik
С начала 2023 года в Шымкенте предотвращено неэффективное использование бюджетных средств более чем на 1,8 млрд тенге. Как выяснилось, сотрудники районных акиматов и квазигосударственных секторов завышали цены в десятки, а то и в тысячи раз, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Борцы с коррупцией на системной основе проводят мониторинг годовых планов государственных закупок на предмет завышения закупочных цен. По данным Антикора, при публикации лота на сайте госзакупок заказчики завышают цены в десятки и даже в тысячи раз. Только вот такая расточительность не особо радует сотрудников Антикоррупционной службы. Департамент направляет любителям высоких цен рекомендательные письма. Чиновники, в свою очередь, боясь уголовного преследования, пересматривают цены либо вовсе отказываются от покупок.

"По сайтам госзакупок у нас есть соответствующая таблица, она показывает нам медианную цену. Мы мониторим, и информационная система показывает, насколько завышена цена. Бывает, что в 10-кратном, бывает и в 100 раз, бывает и в 1000-кратном размере завышены цены. Мы на все обращаем внимание, направляем письмо администраторам государственных программ", – рассказал первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента Жандос Жумабаев.

В Антикоре Шымкента говорят, что цены на сайте госзакупок завышают все. Правда, с какой целью это делают чиновники, точного ответа нет.

"Только в 2023 году предотвращено неэффективное использование бюджетных средств – более 1,8 млрд тенге. Это обслуживание "Сергек", закуп мячей, хлеба, спецкостюмов и другое. К примеру, акиматом Енбекшинского района был объявлен конкурс на закуп услуги по аренде спецтранспорта на шесть месяцев, тогда как до конца года остается всего три месяца. После рекомендаций департамента заказчик отказался от закупки, экономия составила 96,7 млн тенге", – заверил Жандос Жумабаев.

К слову, правительство постановлением от 13 сентября 2023 года внесло дополнения в перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами РК. В соответствии с законом "О государственных закупках" госзакупки способом из одного источника путем прямого заключения договора делаются в случаях приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами РК по перечню, утвержденному правительством РК. Подробнее можете узнать здесь.

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