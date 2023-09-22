Еще в одной области сменился глава ДЧС

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области представили нового начальника. Им стал Ерик Сарыбаев, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 22 сентября в Петропавловске заместитель акима СКО Сатжан Аблалиев представил назначенного на должность начальника ДЧС области полковника Ерика Темирхановича Сарыбаева.

Фото: пресс-служба ДЧС СКО

Отмечено, что Ерик Сарыбаев сменил на этом посту начальника ДЧС полковника Рамиля Камалова, назначенного председателем Комитета противопожарной службы МЧС.

Ерик Сарыбаев родился 28 мая 1976 года в селе Темирлан Ордабасинского сельского округа Туркестанской области.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова и Академию гражданской защиты МЧС России по специальностям "Промышленное и гражданское строительство"и "Управление воинскими частями и соединениями".

Службу в органах гражданской защиты начал в 2009 году с должности старшего офицера отдела аварийно-спасательной службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Южно-Казахстанской области.

Последняя занимаемая должность – заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области.

Имеет большой опыт работы в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций и проведения аварийно-спасательных работ.

Ранее сообщалось о назначении начальников ДЧС в двух областях: