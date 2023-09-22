Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трое друзей из Талдыкоргана автостопом доехали до Турции

автостоп Фото: Instagram/rdkv_sergo
Трое молодых ребят из Талдыкоргана устроили необычный челлендж для себя. Они решили проехать автостопом до Турции, при этом не используя денег на еду и ночлег, сообщает Zakon.kz.

Ребята выехали из Талдыкоргана 8 сентября. Сначала они доехали до соседней области в город Конаев, а позже отправились в Балхаш в Карагандинской области. За все время путешествия они ночевали в палатках и питались своими запасами.

Все свои эмоции и приключения они транслировали в социальной сети Tik-Tok. На кадрах видно, что ребята испытали немало трудностей. Где-то им приходилось ночевать прямо в лесу, а больше всего утомляло ожидание машины вдоль трассы. Оно и понятно, многие автолюбители не были готовы к такому челленджу.


Нашлись и неравнодушные граждане. Например, житель Костанайской области встретил ребят, подвез их до города, накормил и снял им номер в гостинице. Началось это после трансляции в Tik-Tok, где челлендж талдыкорганцев увидел местный житель. Таких случаев на пути ребят было несколько.

На 10-й день путешествия ребята пересекли границу и добрались до России. Далее путь был намного легче. За двое суток талдыкорганцы доехали попуткой до Грузии, а уже через 2 дня они смогли выполнить челлендж и доехать в Турцию.

Теперь молодых людей ожидает обратный путь до Казахстана. В Талдыкорган они намерены доехать также автостопом без денег. Это первое путешествие ребят, теперь они намерены покорить Европу.

Ранее Zakon.kz рассказал, что нужно знать туристам, собравшимся во Вьетнам.

Читайте также

спортсмен Илья Ильин с супругой
Илья Ильин объяснил, почему перестал выкладывать видео с женой
спецвыплаты
Сколько будут получать шахтеры Казахстана в виде спецвыплат
прогноз погоды
Заморозки, ливень и сильный ветер ожидаются в 12 регионах Казахстана в субботу
Азат Жумаханов
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз превышала тариф на транспортировку нефти
В Казахстане частная компания-монополист в 30 раз завысила тариф на транспортировку нефти
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления