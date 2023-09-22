Трое друзей из Талдыкоргана автостопом доехали до Турции

Трое молодых ребят из Талдыкоргана устроили необычный челлендж для себя. Они решили проехать автостопом до Турции, при этом не используя денег на еду и ночлег, сообщает Zakon.kz.

Ребята выехали из Талдыкоргана 8 сентября. Сначала они доехали до соседней области в город Конаев, а позже отправились в Балхаш в Карагандинской области. За все время путешествия они ночевали в палатках и питались своими запасами.

Все свои эмоции и приключения они транслировали в социальной сети Tik-Tok. На кадрах видно, что ребята испытали немало трудностей. Где-то им приходилось ночевать прямо в лесу, а больше всего утомляло ожидание машины вдоль трассы. Оно и понятно, многие автолюбители не были готовы к такому челленджу.





Нашлись и неравнодушные граждане. Например, житель Костанайской области встретил ребят, подвез их до города, накормил и снял им номер в гостинице. Началось это после трансляции в Tik-Tok, где челлендж талдыкорганцев увидел местный житель. Таких случаев на пути ребят было несколько.

На 10-й день путешествия ребята пересекли границу и добрались до России. Далее путь был намного легче. За двое суток талдыкорганцы доехали попуткой до Грузии, а уже через 2 дня они смогли выполнить челлендж и доехать в Турцию.

Теперь молодых людей ожидает обратный путь до Казахстана. В Талдыкорган они намерены доехать также автостопом без денег. Это первое путешествие ребят, теперь они намерены покорить Европу.

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