Отдых во Вьетнаме: что нужно знать туристу из Казахстана

Турпоездка во Вьетнам не оставит равнодушным никого: теплое чистое море, красивая природа, исторические достопримечательности, хорошие отели и приемлемые цели. Zakon.kz расскажет, что нужно знать туристам, собравшимся в эту страну.

Немного об истории Вьетнама и его жителях

Не будем вдаваться в глубины истории этой страны – она трудна и полна перипетий. А мы все-таки здесь хотим описать туристический Вьетнам. Коснемся лишь того, что сделало вьетнамцев такими, какие они есть сейчас. Это войны. По словам гидов Anex Tour Kazakhstan, военные конфликты сильно отразились на их современном восприятии жизни. Последняя война закончилась там относительно недавно. Не в 1975 году, когда США вывели свои войска, а в 1991 – до того момента страна пребывала в состоянии войны, потому что красные кхмеры из Камбоджи (тогда страна носила название Кампучия) под управлением Пол Пота притязали на островную территорию Вьетнама, которую сегодня мы знаем как туристический остров Фукуок.

Во-первых, вьетнамцы в целом с печалью вспоминают войну между югом и севером страны. Сегодня они ценят сложившийся мир, и у них нет разделения на северян и южан, а есть лишь территориальная принадлежность. Во-вторых, химические атаки США, последствия которых во Вьетнаме ощущают до сих пор на генетическом уровне: у многих жителей сегодня есть предрасположенность к серьезным заболеваниям, и если в семье первые двое-трое детей родились здоровыми, то не факт, что следующий родится таковым.

В общей сложности 80 млн тонн химических реагентов было сброшено во Вьетнаме с 1961 по 1972 год, особенно опасной была последняя разработка "Агент оранж". Его распыляли, чтобы уничтожать растительность, но для людей он оказался не менее опасным. По некоторым данным, от "оранжа" пострадали 3 млн вьетнамцев. Когда они поняли, на что обрекли страну, дав согласие на химическую атаку США южно-вьетнамских джунглей, было уже поздно. Отмотать время назад невозможно. И тогда вьетнамцы решили спасать и оздоравливать нацию химически-синтезированным подходом. Коммунистическая партия разработала Программу по оздоровлению и поддержке иммунитета нации. Эта программа будет действовать 100 лет.

И вьетнамцы общими усилиями достигли очень хороших результатов. Если на рубеже 1970-1980 годов наблюдался "вьетнамский пробел": смертность превышала рождаемость, население вымирало, то с 1982 года начался бум рождаемости, она превысила смертность. А средняя продолжительность жизни увеличилась практически вдвое и составляет в среднем 77,8 года. На сегодня население Вьетнама – порядка 100 млн человек, это сами вьеты, плюс около 9 млн – другие народности.

Сегодня, по словам местных, жизнь вьетнамцев построена на том, чтобы больше не допускать ошибок прошлого, жить здесь и сейчас. Их не волнует то, что происходит за территорией их страны. "Они сумели преломить ход истории, найти силы начать жить в мире. И сегодня они довольствуются тем, что имеют", – говорят гиды, живущие бок о бок с местным населением.

Поэтому вьетнамцы сегодня – это дружелюбный, гостеприимный, улыбчивый и веселый народ. Их любимое занятие в свободное время – петь в караоке и пить пиво. Но до отдыха они добросовестно трудятся, вставая в 4 утра. Все вьеты, с кем вы пересечетесь здесь, будут вам улыбаться и по мере возможности помогать – и это будет искренне.

В общем, вьетнамцы заразят вас улыбками и хорошим настроением. А теперь перейдем к практичным деталям поездки во Вьетнам.

Когда лучше ехать и что с визами

В целом, во Вьетнаме тепло круглый год. Страна делится на три зоны: юг (Нячанг, Фукок, Хошимин, Фантьет, Муйне, Вунгтау); центр (Дананг, Хюэ, Хойан) и север (Халонг, Сапа, Ханой).

Юг наиболее популярен у туристов. Сухой сезон здесь длится с декабря по апрель, влажный – с мая по ноябрь. Сказать, что в эти месяцы про Вьетнам лучше забыть, нельзя. Потому что в разных курортных районах сезоны дождей разные: где-то топит, а где-то погода в течение дня меняется и можно смело урвать порцию солнца, а кому-то солнце не очень-то нужно, и вполне устроит не жаркий пасмурный день. Куда именно можно направиться в сухой или влажный сезон, в зависимости от ваших потребностей, подскажут турагенты.

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В Центральном Вьетнаме сухой сезон длится с мая по август. Осенью и зимой температура воздуха может быть высокой (до +25 градусов), но ощущаться как +15.

На севере зимой бывает дождливо, летом – дождливо и жарко, поэтому лучшее время для его посещения – осень или весна.

Сейчас казахстанцы находятся в ожидании, когда наконец-то между нашей страной и Вьетнамом введут анонсированный безвиз. Пока же виза для посещения этой страны нужна. Как ее получить?

В Anex Tour Kazakhstan нам рассказали, что есть три варианта получения визы во Вьетнам.

1. Электронным путем (E-visa) – нужно оформить запрос на сайте миграционной службы Вьетнама.

2. Оформление приглашения (Invitation Letter), которое делают все тур-операторы. Но здесь нужно учесть, что тур-оператор оформляет запрос и предоставляет лишь письменное приглашение. По прибытии в аэропорт туристу нужно будет отстоять стандартные очереди в кассу и оплатить консульский сбор $25 за паспорт, а также в окна по оформлению визы и пройти паспортный контроль.

3. И через Visa + Fast Track. Это услуга, предоставляемая туроператором Anex Tour Kazakhstan своим клиентам. По прилету в аэропорт менеджер тур-оператора без всяких очередей оформит визу для каждого гостя из Казахстана на основании приглашения без доплаты $25 за консульский сбор. Помимо этого, туристам Anex предоставляют возможность отдельно пройти паспортный контроль. Нужно лишь иметь при себе две фотографии 4*6 и заполненную анкету (сделать это можно до вылета в спокойной обстановке).

Куда поехать во Вьетнаме

Любителям пляжного отдыха



Здесь все просто... Туристические Нячанг и Камрань. В Нячанге масса отелей на любой вкус на первой и второй береговой линии. В Камрани – пятизвездочные отели на первой береговой линии.

Фото: Instagram/Selectum Noa Resort

Также тем, кто любит понежиться на пляже и покупаться в теплых водах Южно-Китайского моря, туроператор Anex Tour рекомендует еще один простой вариант: не отъезжая далеко от Нячанга, есть острова Ben Tao Hon Lao и Fun Island. Эти острова с заливами, соответственно, можно не бояться высоких волн. Помимо прочего, на этих островах представлен широкий спектр развлечений, как с аниматорами, так и самостоятельных.



Фото: pixabay

Ценителям культуры и истории

Здесь есть где разгуляться. Во всех частях Вьетнама туристы могут окунуться в разные вехи истории страны. Остановимся на основных городах и достопримечательностях.



"Конечно же, Хошимин (Сайгон), с экскурсией по тоннелям Кочи, а также посещением музея военной техники в самом городе (там расскажут и наглядно покажут всю тяжелую историю Вьетнама в Американо-Вьетнамской войне). Кроме того, отслеживается там и история французских колонизаторов – прямо в центре города находится собор Нотр дам де Сайгон. Французы хотели его построить один в один с собором Парижской Богоматери, но строили его вьетнамцы и задумка не удалась", – поделились в Anex Tour.

Фото: pixabay

А любители ночных развлечений в Хошимине могут посетить главную развлекательную улицу – наподобие Бангла Роуд в Таиланде. Бары и рестораны там работают для туристов с ночи до утра.



Город Далат находится в 300 км от Сайгона. Он был построен во времена французской колонизации Индокитая как горное убежище от изнуряющей жары. Туристам здесь будут интересны дворцы последнего вьетнамского императора Бао Дая. С Далатом связана романтическая история свадьбы монарха, во многом обеспечившая ему славу "Города любви". Всего в Далате в разное время было построено три императорских дворца.

Фото: Instargam/hippie.yn

В Далате есть пагода Лам Ти Ни, известная в народе как "Безумный монах": в честь настоятеля Вьен Тука. Его "безумность" том, что территория храма украшена его картинами и рисунками, которые при желании можно купить.



Есть в Далате и "Сумасшедший дом". Так называют оригинальный особняк, построенный женщиной-архитектором Данг Вьет Нга – дочерью коммунистического деятеля Вьетнама Данг Суан Кхы, который шесть лет был президентом. Причудливый облик здания порождает самые разные ассоциации – от "Алисы в Стране чудес" до шедевров Антонио Гауди.

Фото: Instagram/seann_tan

Посетить в Далате также можно второй буддийский храм, пагоду Линь Шон, расположенную на вершине холма.



Еще один город – Дананг – имеет историческую ценность. Он окунет в историю времен французских колонизаторов. Город построили исключительно для европейцев и длительное время туда не пускали людей азиатской национальности.

"Красивейшие старинные замки, соборы и др. Особенно впечатлит экскурсия на мост "Руки Бога" и дальше по канатной дороге. Дананг знаменит на весь мир своим роскошным пляжем "Чайна-Бич": широкая прибрежная полоса из светлого бархатистого песка, "правильные" волны для активных видов спорта и вся необходимая инфраструктура ежегодно привлекают сюда тысячи туристов со всего мира", – рассказали в Anex Tour.

Конечно же, столица Вьетнама Ханой. Она никого не оставит равнодушным: утопающие в зелени старые французские дома, а буквально за углом вы увидите древние храмы. Обязательны к посещению Мавзолей Хо Ши Мина, представление Театра на воде, в Храм литературы, Пагода. И не забудьте бросить монетку в Озеро возвращенного меча.

Фото: pixabay

В туристическом Нячанге тоже есть что посмотреть. Это пагода Лонг Шон – главный буддийский храм провинции Кхань-Хоа. У места аура одухотворенности. Очистите свои мысли, погладив локоть лежащего Будды и пройдя вокруг сидящего Будды. Не забудьте во время этих действий загадать желания, которые не должны быть материальными.

Фото: Anex/Всеволод Горбунов

Башня Понагар – еще одна историческая достопримечательность Нячанга. Расположена на холме Ку Лао. Ее строили между 8-13 веками при династии Пандуранга древнего королевства. Здесь как нигде вы ощутите, что находитесь в вечнозеленой стране. А вкупе с историческими реликвиями это все просто поражает воображение.

Фото: Zakon.kz

Любителям шопинга



Любителям шопинга туроператор Anex Tour Kazakhstan рекомендует ехать в Сайгон (Хошимин) и Ханой (столица Вьетнама). Там можно выгодно приобрести одежду, технику и ювелирные украшения.

"Сайгон – город контрастов. Здесь есть целая улица с популярными дорогими брендами, такими как Hermes, Chanel, Prada, Gucci и др. Также есть крупные высокоэтажные торговые центры с товарами от вьетнамских дизайнеров, популярных мировых марок (Uniqlo, Zara и т. д.). И там же недалеко есть очень дешевый круглосуточный рынок с огромным выбором качественной и дешевой одежды, продуктов питания, орехов, народной медицины и др.", – отмечают в Anex Tour.

В городе Сапа продается отличная спортивная экипировка местных брендов, качество не хуже Nike и Adidas, а цены в разы ниже. Там же можно купить недорогое постельное белье и подушки, одежду и другой текстиль с вышивкой ручной работы.

Золото и серебро стоит покупать в деревне Чау Кхе провинции Хай Зыонг (север страны) и в деревне Кат провинции Лаокай (тоже север). За шелком туристы ездят в деревню Ня Са в провинции Ха Нам.

А вот город Хойан (в 30 км от Дананга) известен недорогими швейными мастерскими. Шьют очень качественно и быстро – от снятия мерок до примерки готового наряда всего через 5-6 часов.

Прямо у китайской границы расположены города Лангшон и Монгкай, где помимо вьетнамских много китайских товаров, особого внимания стоят местные вещевые рынки.

Что купить во Вьетнаме



Туристы привозят из этой страны:

одежду и обувь

косметику

снадобья народной медицины

керамику

ювелирные украшения

технику и электронику

еду, алкоголь и кофе

Знали ли вы, что Вьетнам занимает второе место по производству и экспорту кофе? А это так. Причем местные гиды рассказывают, что такие кофейные компании-гиганты, как LavAzza, Costa Coffee, приезжают в горы Вьетнама, скупают базовое сырье, отправляют в Европу, где уже происходит его обработка. Но на упаковке вы не увидите упоминания страны произрастания зерна – Вьетнам. Вообще, вьетнамцы любят и уважают кофе. В отелях вам может встретиться отдельный чайник с кофе по-вьетнамски и отдельный с кофе по-европейски. Разницу в крепости и вкусе вы ощутите сразу. Вьетнамцы пьют крепкий и насыщенный кофе. И еще, что стоит там попробовать и привезти с собой, – это местный чай.

Ценные советы

Напоследок несколько советов от туроператора Anex Tour тем, кто решил поехать во Вьетнам.

Средства народной медицины (выжимка из артишока, разные кремы, драгоценности, изделия из кожи крокодила и др.) желательно покупать в официальных магазинах, где вам дадут сертификат на товар. Иначе вы можете столкнуться с подделкой, особенно у продавцов на пляжах.



Не оставляйте без присмотра ценные вещи на городских пляжах (в принципе, как и в любой стране).

Во Вьетнаме своя система перехода через дорогу: аккуратно и не торопясь, подняв вверх руку. Вьетнамцы передвигаются на мопедах. ПДД они соблюдают редко, поэтому на пешеходных переходах не ждите, что все дружно остановятся и пропустят вас.

Если захотите тоже покататься по Вьетнаму на байке, оцените свой опыт: если его мало, лучше не рисковать.

Обязательно сходите на местный массаж. Приветливые вьетнамцы не только разомнут вас от макушки до пяток, но и угостят вкусным чаем и бананами. Можете поторговаться на входе, вам обязательно сделают скидку.

Каждая часть Вьетнама – абсолютно разная по колориту, и посетить стоит их все. Есть места, которые похожи на Венецию, Францию, а есть девственные нетронутые пляжи и острова с пальмами для любителей тропического отдыха. Внутри страны удобно путешествовать как внутренними авиарейсами, так и автобусами (например, в "лежачих" автобусах). Приятной вам поездки!