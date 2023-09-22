На предложение повысить МЗП в РК до 300 тысяч тенге ответила Тамара Дуйсенова

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова в кулуарах форума, посвященного Дню труда, высказалась по поводу предложения депутата мажилиса Рината Заитова повысить размер минимальной заработной платы в Казахстане до 300 тыс. тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Дуйсеновой, что она думает по поводу предложения депутата.

"Вы должны исходить из экономических возможностей государства: средняя зарплата сейчас чуть больше 365 тыс. тенге. Вот теперь исходите из того, что сегодня уровень экономики, и наши работодатели в этом состоянии могут платить. У нас года три-четыре назад было чуть выше 28 тыс. тенге, потом 42,5 тыс. тенге, потом стало 60, 70 и 85,5 тыс. тенге рассматривается. Это же все прогресс, по сравнению с тем, что это было", – сказала Дуйсенова.

Она отметила, что МЗП – это заработная плата неквалифицированного работника, без доплаты и надбавок.

"То есть каждый работодатель должен выплачивать зарплату не ниже этого показателя. Иначе при проверке трудовых инспекций, если такие факты будут выявлены, последовать могут штрафы", – пояснила она.





1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге.

