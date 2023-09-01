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Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 85 тысяч тенге

Минимальную зарплату в Казахстане повысят до 85 тысяч тенге Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев поручил с 1 января 2024 года повысить размер МЗП до 85 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

В своем послании он отметил, что правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной заработной платы.

"В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за три года подняли размер минимальной оплаты труда в два раза. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников. В целом, для всестороннего развития рынка труда правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить Комплексный план, рассчитанный до 2030 года". Касым-Жомарт Токаев

Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно, по его мнению, качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенций, ответственности и политической воли государственных служащих.

Сейчас размер МЗП составляет 70 тысяч тенге. 24 июля, заинтересованные госорганы согласовали проект новой методики, по которой планируют определять размер МЗП. Этот проект, подготовленный министерством при участии экспертов Всемирного банка, предусматривает, что минимальную зарплату казахстанцев будут рассчитывать в соответствии с медианной заработной платной по стране и производительностью труда.

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