В Павлодаре чествуют людей, без которых жизнь остановится

Поздравления и награды принимают участники и номинанты павлодарского областного этапа конкурса "Енбек жолы". Гости мероприятия не раз подчеркнули, что в промышленном регионе Казахстана люди труда на особом счету, передает корреспондент Zakon.kz.

Металлурги, энергетики, слесари, шахтеры, инженеры, механики, наладчики, аппаратчики, машинисты электровозов, врачи, операторы оборудования. Представители этих профессий, работники различных предприятий Павлодарской области собрались, чтобы подвести итоги регионального этапа конкурса "Енбек жолы". Кто-то давно на пенсии, другие в начале и середине трудового пути. Но все без исключения – специалисты высокого класса. При этом признаются, что им проще выразить себя в деле, чем рассказывать о себе с трибуны или в интервью. Немного смущаясь они принимают почетные грамоты от имени акима области, слова благодарности от депутатов, работодателей, журналистов и музыкальные подарки от творческих коллективов.

Но, как сказал секретарь маслихата Павлодарской области Илья Теренченко, именно "добросовестные, трудолюбивые жители – главное богатство Павлодарской области".

"Конечно, приятно получить награду, признание. Я работаю почти двадцать лет в медицине. Это была моя мечта – оказывать помощь, особенно детям, которые дарят необычайно сильный заряд энергии. После окончания медицинской академии я приехал в Павлодарскую область и остался работать в детской областной больнице хирургом, сейчас я эндоскопист", – рассказывает врач Совет Смаилов.

Фото: Zakon.kz

В общей сложности он провел более 1000 операций, спас множество жизней. Совет Смаилов считает, что медики, как и все люди, нуждаются в поддержке.

"Мало кто знает, что врачи часто не доживают до момента, когда можно в полной мере отдохнуть на пенсии. Происходит это из-за нелегкой психологической атмосферы", – говорит собеседник Zakon.kz.

В праздник труда он просит пациентов, коллег относиться бережнее друг к другу. А к правительству пожелание – развивать социальную политику в отношении профессий, требующих самоотдачи.

"А я в первую очередь хочу сказать, что рад таким встречам. Мы чаще "за кадром", но иногда нужно рассказывать о том, что есть много интересных, сложных профессий", – говорит полный кавалер знака "Шахтерская слава" Игорь Сушков.

Фото: Zakon.kz