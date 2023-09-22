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В Павлодаре чествуют людей, без которых жизнь остановится

операция Фото: Zakon.kz
Поздравления и награды принимают участники и номинанты павлодарского областного этапа конкурса "Енбек жолы". Гости мероприятия не раз подчеркнули, что в промышленном регионе Казахстана люди труда на особом счету, передает корреспондент Zakon.kz.

Металлурги, энергетики, слесари, шахтеры, инженеры, механики, наладчики, аппаратчики, машинисты электровозов, врачи, операторы оборудования. Представители этих профессий, работники различных предприятий Павлодарской области собрались, чтобы подвести итоги регионального этапа конкурса "Енбек жолы". Кто-то давно на пенсии, другие в начале и середине трудового пути. Но все без исключения – специалисты высокого класса. При этом признаются, что им проще выразить себя в деле, чем рассказывать о себе с трибуны или в интервью. Немного смущаясь они принимают почетные грамоты от имени акима области, слова благодарности от депутатов, работодателей, журналистов и музыкальные подарки от творческих коллективов.

Но, как сказал секретарь маслихата Павлодарской области Илья Теренченко, именно "добросовестные, трудолюбивые жители – главное богатство Павлодарской области".

"Конечно, приятно получить награду, признание. Я работаю почти двадцать лет в медицине. Это была моя мечта – оказывать помощь, особенно детям, которые дарят необычайно сильный заряд энергии. После окончания медицинской академии я приехал в Павлодарскую область и остался работать в детской областной больнице хирургом, сейчас я эндоскопист", – рассказывает врач Совет Смаилов.
спасение людей

Фото: Zakon.kz

В общей сложности он провел более 1000 операций, спас множество жизней. Совет Смаилов считает, что медики, как и все люди, нуждаются в поддержке.

"Мало кто знает, что врачи часто не доживают до момента, когда можно в полной мере отдохнуть на пенсии. Происходит это из-за нелегкой психологической атмосферы", – говорит собеседник Zakon.kz.

В праздник труда он просит пациентов, коллег относиться бережнее друг к другу. А к правительству пожелание – развивать социальную политику в отношении профессий, требующих самоотдачи.

"А я в первую очередь хочу сказать, что рад таким встречам. Мы чаще "за кадром", но иногда нужно рассказывать о том, что есть много интересных, сложных профессий", – говорит полный кавалер знака "Шахтерская слава" Игорь Сушков.
награждение

Фото: Zakon.kz

Игорь Николаевич трудится старшим машинистом тягового агрегата в ТОО "Богатырь Комир". Работает на угольном разрезе в Экибастузе уже 34 года. По итогам регионального этапа конкурса "Енбек жолы" стал победителем в номинации "Лучший наставник работающей молодежи".
"Когда-то приехал в детстве с родителями в Казахстан. Мой отец был журналистом. Он много рассказывал о бурном развитии промышленности в своих материалах. Я его глазами видел, как обычные люди строили заводы, ГРЭС, осваивали угольные месторождения. Сам решил стать машинистом поезда, но не на пассажирском транспорте, а на производственном. Поэтому окончил Экибастузский горный техникум и заступил на работу на крупнейший угольный разрез страны. Сейчас предприятие называется ТОО "Богатырь Комир". Сначала был помощником машиниста, но вот уже двадцать лет я – старший машинист тягового агрегата. Курирую работу бригад электровозов. Конечно, помогаю молодежи осваивать навыки профессии, как когда-то поступали мои наставники", – говорит собеседник.
награждение

Фото: Zakon.kz

Юнязева Наталья тоже работает на градообразующем предприятии – АО "Казахстанский электролизный завод" – экспертом интегрированных систем менеджмента. На АО "КЭЗ" трудятся тысячи павлодарцев. В конкурсе предприятие успешно представили три специалиста.

"Так вышло, что я получила образование финансиста, но это оказалась не моя сфера. Я пришла на наше предприятие и нашла свое призвание. Начала целенаправленно работать в сертифицированной системе менеджмента. На молодом, передовом электролизном заводе как раз активно занялись этим направлением, открыли отдел, в котором работаю и сегодня. В 2008 году мы прошли аудит по системе менеджмента качества, экологического менеджмента, охраны труда. И теперь наше предприятие является полностью сертифицированным. Я очень рада, что внесла в это свой вклад", – говорит Наталья Юнязева.
награждение

Фото: Zakon.kz

Всего награды в рамках регионального конкурса получили более 30 человек. Его победители представят Павлодарскую область на республиканском этапе.

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