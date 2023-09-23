В Казахстане изменят правила подушевого финансирования в спортивных секциях для детей

Министерство туризма и спорта подготовило поправки в некоторые приказы в области физической культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Поправки вносятся в несколько ранее принятых приказов и правил ведомства, они направлены на регулирование работы спортивных секций.

Так, в правила размещения государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества вводится понятие "информационная система подушевого финансирования" – это организационно-упорядоченная совокупность информационно-коммуникационных технологий, обслуживающего персонала и технической документации, предназначенная для оказания услуг по подушевому нормативному финансированию спортивных секций для детей и юношества, реализующих определенные технологические действия посредством информационного взаимодействия и интеграции объектов информатизации.

При этом оператором госзаказа может выступить местный исполнительный орган в лице структурного подразделения либо юридического лица со стопроцентным участием в лице местного исполнительного органа, ответственного за размещение и/или финансирование государственного спортивного заказа.

Также предлагается ввести электронный реестр заявок на подушевое финансирование, в котором будет представлена совокупность сведений о заявках на подушевое финансирование, а также о поставщиках, представителей ребенка и иные сведения, отраженные в информационной системе.

Размещение государственного спортивного заказа в спортивных секциях для детей и юношества осуществляется в информационных системах, определяемых местными исполнительными органами, и включает в себя:

отбор поставщиков для размещения государственного заказа;

порядок распределения мест в спортивных секциях. Размещение государственного заказа осуществляется оператором посредством информационной системы, интегрированной с информационной системой "Национальная образовательная база данных" (НОБД).

Размещение государственного заказа осуществляется среди поставщиков в объеме средств, предусмотренных в бюджете оператора на соответствующий год в пределах соответствующей административно-территориальной единицы (города областного значения и районы).

Распределение финансирования осуществляется по каждой административно-территориальной единице. При этом финансирование рассчитывается пропорционально согласно статистическим данным по численности детей на текущий период, подпадающих в возрастную категорию, предусмотренную методикой подушевого нормативного финансирования, и проживающих на соответствующей территориальной единицы.

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Как поясняют в Минтуризма и спорта, на законодательном уровне термин "информационная система подушевого финансирования" не закреплен. Отсутствует конкуренция информационных систем, включая возможность участия альтернативных площадок.

Также говорится, что на практике со стороны поставщиков услуг и местных исполнительных органов возникают вопросы к действующей информационной системе, в том числе по прозрачности распределения мест, денежных средств и механизмов взаимодействия операторов, поставщиков услуг и родителей.

"Таким образом, в целях совершенствования действующего порядка и устранения имеющихся проблем на рынке предлагается дополнить правила новыми понятиями, которые уже используются в действующем законодательстве. Также предлагается установить более четкие параметры и требования к информационной системе для облегчения работ поставщиков услуг, операторов, и родителей", – говорится в обосновании.

Также в правила добавлен пункт о том, что размещение государственного заказа, комплектование контингента детей и реализация прав законного представителя ребенка, связанные с процессами по размещению спортивного заказа, осуществляются безвозмездно для поставщика и законного представителя ребенка.

Как получить ваучер на зачисление в секцию

Для получения ваучера на зачисление в спортивную секцию законный представитель ребенка подает электронное заявление на постановку в очередь, которая формируется автоматически в реестре информационной системы.

Ваучер представляет собой уникальный номер, формируемый автоматически информационной системой, содержащий информацию о ребенке, который его получил, спортивную секцию поставщика, куда зачисляется ребенок и объем финансирования, выделяемый на ребенка. Ваучер направляется законному представителю ребенка с помощью электронного уведомления.

Подача заявления законным представителем ребенка осуществляется им лично либо уполномоченным лицом на основании нотариально удостоверенной доверенности, выданной законным представителем ребенка.

Указывается, что при обнаружении нарушения этого требования оператор аннулирует заявление в очереди и выданный по нему ваучер.

При этом допускается наличие не более одного заявления законного представителя ребенка в очередях на услуги спортивных секций или творческих кружков на одного ребенка в масштабах страны в рамках государственного спортивного, творческого и образовательного заказов.

Это требование также проверяется информационной системой путем интеграционного взаимодействия с другими системами.

В случае выявления наличия более двух заявлений законного представителя ребенка в очередях или более двух выданных действующих ваучеров на услуги спортивных секций или творческих кружков на одного ребенка информационная система ваучер не выдает.

Если у ребенка изменилось местожительства, то его законный представитель должен отозвать в информационной системе ранее поданное заявление на постановку в очередь и повторно подать заявление на постановку в очередь по новому месту проживания ребенка.

При смене творческого кружка или спортивной секции заявление законного представителя аннулируется автоматически для подачи законным представителем повторного заявления на постановку в очередь в порядке действующей очереди.

Также говорится, что не допускается выдача ваучеров детям, обучающимся в организациях дополнительного образования в сфере спорта.

Распределение мест и выдача ваучеров осуществляются круглосуточно в автоматическом режиме информационной системой.

После выдачи ваучера заявление законного представителя ребенка снимается с очереди. Срок действия ваучера составляет 10 рабочих дней, в течение которых необходимо собрать документы для зачисления в спортивную секцию и заключить договор с поставщиком.

Ваучер является именным и обмену не подлежит.

Вместе с тем оговаривается, что ваучер дает возможность законному представителю заключить договор об оказании услуг с поставщиком не более чем на два года с даты подписания договора. Но затем при необходимости можно подать повторное заявление на постановку в очередь.

В правила также добавлено, что информационная система на постоянной основе актуализирует реестр путем автоматической сверки с государственными информационными системами, а также путем направления электронного запроса на подтверждение актуальности нахождения в реестре законным представителям детей, состоящих в реестре более трех месяцев и по которым не были получены ваучеры на зачисление ребенка в спортивные секции.

Согласие законных представителей детей дается в электронной форме посредством веб-портала "электронного правительства".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 октября.

Ранее сообщалось, что в Алматы по программе ArtSport в 2022 году из выделенных 20 млрд тенге 2,5 млрд тенге украли. Поэтому будет введен специальный QR-код, который будет фиксировать посещение ребенка. Позже выяснилось, что тренировали детей по этой программе бывшие сутенеры и секс-работницы. Стоит отметить, что с реализацией этой программы связано много и других скандалов.