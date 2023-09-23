Казахстанцы смогут отдыхать на Сейшелах без виз
Фото: pixabay
Казахстан и Сейшелы подписали Соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.
На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд провели переговоры относительно развития двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате.
"По итогам переговоров министры подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода", - говорится в сообщении МИДа.
Как отметили в ведомстве, соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу.
Ранее сообщалось, что Таиланд одобрил безвизовый режим с Казахстаном на 30 дней.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript