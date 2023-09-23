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Казахстанцы смогут отдыхать на Сейшелах без виз

Казахстанцы смогут отдыхать на Сейшелах без виз Фото: pixabay
Казахстан и Сейшелы подписали Соглашение о безвизовом режиме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК, передает Zakon.kz.

На полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд провели переговоры относительно развития двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате.


"По итогам переговоров министры подписали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней в каждые полгода", - говорится в сообщении МИДа.

Как отметили в ведомстве, соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур необходимых для вступления в силу.

Ранее сообщалось, что Таиланд одобрил безвизовый режим с Казахстаном на 30 дней.

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