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Законодательство РК

Выявлен факт хищения бюджетных средств

оборудование Фото: акимат Абайской области
В ходе проверки готовности котельных ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семей к отопительному сезону выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов, сообщает Zakon.kz.

Проверки проводились по инициативе акимата области, ДЭР по области Абай совместно с ДКНБ при координации прокуратуры области.

Акимом области создана специальная комиссия, подрядной организации установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон.

рабочий

Фото: акимат Абайской области

ТЭЦ

Фото: акимат Абайской области

рабочий

Фото: акимат Абайской области

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