Выявлен факт хищения бюджетных средств

Фото: акимат Абайской области

В ходе проверки готовности котельных ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семей к отопительному сезону выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов, сообщает Zakon.kz.

Проверки проводились по инициативе акимата области, ДЭР по области Абай совместно с ДКНБ при координации прокуратуры области. Акимом области создана специальная комиссия, подрядной организации установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон.

Фото: акимат Абайской области

Фото: акимат Абайской области Фото: акимат Абайской области Читайте также Прогноз погоды по регионам Казахстана на 24 сентября Азиада-2023: президент НОК РК пообедал со спортсменами в атлетической деревне Умер экс-президент Италии Джорджо Наполитано

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