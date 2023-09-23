Выявлен факт хищения бюджетных средств
Фото: акимат Абайской области
В ходе проверки готовности котельных ГКП "Теплокоммунэнерго" города Семей к отопительному сезону выявлен факт хищения бюджетных средств при ремонте в 2022 году котельных города путем использования бывших в употреблении материалов, сообщает Zakon.kz.
Проверки проводились по инициативе акимата области, ДЭР по области Абай совместно с ДКНБ при координации прокуратуры области.
Акимом области создана специальная комиссия, подрядной организации установлены сроки завершения ремонтных работ по обеспечению бесперебойной работы систем теплоснабжения города Семей в отопительный сезон.
Фото: акимат Абайской области
Фото: акимат Абайской области
Фото: акимат Абайской области
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