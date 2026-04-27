Вынесен приговор частному судебному исполнителю за хищение из бюджета 4,2 млн тенге в Алматы

Прокуратурой Алматы в ходе проверки деятельности частных судебных исполнителей (ЧСИ) выявлен факт хищения бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что ЧСИ, используя свое служебное положение, в течение 2024 года незаконно получил из бюджета 4,2 млн тенге в виде оплаты своей деятельности по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

"В нарушение требований законодательства, предусматривающих получение оплаты по одному исполнительному производству не более одного раза в год, судебный исполнитель направил в департамент юстиции 76 повторных отчетов по 47 исполнительным производствам, тем самым обеспечив незаконное получение денежных средств. Приговором Алмалинского районного суда виновное лицо осуждено к 2 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься соответствующей деятельностью сроком на 5 лет", – сообщили в прокуратуре Алматы 27 апреля 2026 года.

