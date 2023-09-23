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В Польше приняли решение о строительстве АЭС

Польша приняла решение о строительстве АЭС Фото: pexels
Принято положительное экологическое решение по строительству первой в Польше АЭС, оно было согласовано с 14 странами, сообщает Zakon.kz.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва 22 сентября объявила, что было принято положительное экологическое решение относительно строительства первой атомной электростанции в Польше, сообщает Польское радио.

Анна Москва поделилась деталями данного решения.

"У нас есть, чем гордиться — экологическим решением, объем которого составляет почти 600 страниц. Это решение определит, как АЭС будет реализована и функционировать с учетом окружающей среды. Мы успешно завершили экологические консультации с 14 странами, и радует, что они приняли это соглашение без замечаний и комментариев. Это было важным моментом, учитывая, что многие предсказывали, что возможны протесты и наличие оппонентов. Наш первый опыт оказался успешным", - сказала она.

Министр климата и окружающей среды напомнила, что 21 сентября было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию польско-американского регионального учебного центра по технологиям чистой энергии.

Документ был подписан Анной Москвой и заместителем министра энергетики США Кэтрин Хафф. Центр будет готовить персонал для первой в Польше атомной электростанции, а благодаря атомному проекту всего за несколько лет около 40 тысяч человек смогут найти работу.

На церемонии присутствовал посол США в Польше Марк Бжезинский, который подчеркнул, что для него это большая честь, поскольку энергетическая безопасность — это национальная безопасность.

Как отмечают разработчики проекта, строительство АЭС не окажет негативного воздействия на подземные и поверхностные воды, в том числе Балтийского моря, пишет польский информационный ресурс.

Также говорится, что эксплуатация электростанции не приведет к чрезмерным выбросам газов и пыли в окружающую среду, а также не будет связана с попаданием радиоактивных веществ в почву, грунт, воздух и воду.


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