Азиада-2023: президент НОК РК пообедал со спортсменами в атлетической деревне

Президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев и министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев пообедали со спортсменами в атлетической деревне, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 сентября, президент Национального Олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев и министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев посетили атлетическую деревню в Ханчжоу (КНР), где пообедали со спортсменами сборной Казахстана.



Тимур Кулибаев и Ермек Маржикпаев посетили атлетическую деревню, где проживают казахстанские спортсмены, а также посетили штаб делегации, чтобы оценить готовность спортсменов к предстоящим соревнованиям. Глава Национального Олимпийского комитета РК и Министр туризма и спорта РК пообедали с членами сборной Казахстана.

"Вместе с ребятами сегодня пообедали в столовой атлетической деревни. Спортсмены питанием довольны, они отмечают большое разнообразие блюд, их сбалансированность. Сотрудники штаба постоянно осуществляют мониторинг, оперативно решают все вопросы. Оргкомитет учитывает пожелания наших спортсменов и отрабатывает их совместно с нашим штабом" – отметил Тимур Кулибаев.

Оргкомитет Азиатских игр в Ханчжоу заранее представил меню, которое будет доступно спортсменам во время соревнований. При разработке специального меню были учтены как международные, так и местные кулинарные особенности, и вкусовые предпочтения. Подготовка столовой для спортсменов и установка необходимого оборудования на кухне свидетельствует о тщательной работе по обеспечению качественного питания. Поступление всех ингредиентов с длительным сроком хранения на склад также гарантирует стабильное и надежное питание спортсменов во время соревнований. Это важный шаг в обеспечении успеха и комфорта всех участников Азиатских игр.

Эльмир Алимжанов, победитель этапа кубка мира по фехтованию:

"Питание в атлетической деревне организовано на высшем уровне, как обычно на всех крупных спортивных мероприятиях в Китае. Здесь есть разнообразное меню на любой вкус, все блюда очень вкусные и питательные. Наш спорт требует существенных энергетических затрат и с таким ассортиментом, я думаю, что у нас не будет проблем в их возмещении. Готовимся к выступлениям, настрой оптимистичный, на победу! Большое спасибо всему казахстанскому народу за поддержку."

Ольга Рыпакова, чемпион Олимпийских игр по легкой атлетике:

"Я нахожусь в Ханджоу в статусе тренера-консультанта сборной команды по легкой атлетике. Здесь созданы очень хорошие комфортные условия для проживания команды, вкусная еда с широким ассортиментом блюд, что позволяет любому спортсмену адаптироваться под свой рацион. Ребята сейчас сконцентрированы на подготовке к стартам, настрой у всех боевой. Мы приехали в Ханчжоу за победами!".

Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В девяти видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже. В общей сложности на Азиаде будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине. Впервые Азиатские игры были проведены в 1951 году в Дели (Индия).



Национальный Олимпийский Комитет Республики Казахстан является самостоятельной независимой общественной организацией, создан с целью развития и защиты Олимпийского движения в соответствии с Олимпийской Хартией, продвижения Олимпийских ценностей – уважения, дружбы и совершенства на территории Казахстана. Еще одной целью Национального Олимпийского Комитета является развитие спорта высших достижений Республики Казахстан через подготовку высококлассных казахстанских спортсменов к участию в Олимпийских Играх. Президент Национального Олимпийского Комитета Казахстана – Тимур Кулибаев.