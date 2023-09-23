Более 600 миллионов тенге начислили "мертвым душам" в Алматинской области

13 "мертвых душ" обнаружили сотрудники Департамента антикоррупционной службы Алматинской области в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

В мошеннических схемах участвовали бухгалтера и учителя школ Алматинской области. В общей сложности они получили 609 миллионов тенге посредством начисления средств "мертвым душам". По каждому факту уже начаты уголовные дела.



"Имеется 4 факта, когда бухгалтера в сговоре с учителями начисляли повышенную зарплату. Общая сумма таких нарушений составляет 81 миллион тенге. На сегодня по одному факту бухгалтер и 4 учителя привлечены к уголовной ответственности от 3 до 6 лет лишения свободы. Причиненный ущерб в размере 62 миллиона тенге возмещен полностью", – рассказал руководитель антикоррупционной службы области Серик Орымбетов.

Также в отношении еще одного сотрудника уже вынесен приговор. Он получил 6 лет лишения свободы и возместил ущерб в размере 81 миллион тенге. По остальным делам идет досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Алматинской области завод простаивает из-за нерасторопности подрядной организации.