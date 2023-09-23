Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 600 миллионов тенге начислили "мертвым душам" в Алматинской области

деньги Фото: Zakon.kz
13 "мертвых душ" обнаружили сотрудники Департамента антикоррупционной службы Алматинской области в сфере образования, сообщает Zakon.kz.

В мошеннических схемах участвовали бухгалтера и учителя школ Алматинской области. В общей сложности они получили 609 миллионов тенге посредством начисления средств "мертвым душам". По каждому факту уже начаты уголовные дела.

"Имеется 4 факта, когда бухгалтера в сговоре с учителями начисляли повышенную зарплату. Общая сумма таких нарушений составляет 81 миллион тенге. На сегодня по одному факту бухгалтер и 4 учителя привлечены к уголовной ответственности от 3 до 6 лет лишения свободы. Причиненный ущерб в размере 62 миллиона тенге возмещен полностью", – рассказал руководитель антикоррупционной службы области Серик Орымбетов.

Также в отношении еще одного сотрудника уже вынесен приговор. Он получил 6 лет лишения свободы и возместил ущерб в размере 81 миллион тенге. По остальным делам идет досудебное расследование.

Ранее стало известно, что в Алматинской области завод простаивает из-за нерасторопности подрядной организации.

Читайте также

Международную школу журналистики открыли в Астане
Международную школу журналистики открыли в Астане
люди
Министры обороны и промышленности обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса
Азат Жумаханов
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
цветы
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления