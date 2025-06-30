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Общество

Ущерб на 1 млрд тенге с земельными участками в Алматинской области: изобличен чиновник

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:22 Фото: pexels
Антикоррупционной службой по Алматинской области изобличен руководитель Алматинского департамента государственного имущества и приватизации; он подозревается в мошенничестве в сфере земельных отношении на сумму более 750 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отметил официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров 30 июня 2025 года, чиновник, в целях придания ликвидности земельным участкам и извлечения значительного преступного дохода от их реализации при пособничестве должностных лиц местных исполнительных органов Карасайского района изменил их целевые назначения без оплаты разницы кадастровой стоимости.

"В результате государству причинен материальный ущерб на сумму более 1 млрд тенге. Помимо этого в отношении него осуществляется досудебное расследование по факту легализации похищенных денег путем приобретения движимого и недвижимого имущества", – сказал Данияр Бигайдаров.

Сегодня подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Илийского района.

Ранее в области Жетысу государству вернули земельный участок стоимостью почти 4 млн тенге. 

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Бауыржан Муканов
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