Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана
Астана
24 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +1+3°C.
25 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17+19°C, ночью +5+7°C.
26 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +9+11°C.
Алматы
24 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +8+10°C.
25 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +6+8°C.
26 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +7+9°C.
Шымкент
24 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +9+11°C.
25 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24+26°C, ночью +10+12°C.
26 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +11+13°C.