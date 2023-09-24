Прогноз погоды на три дня в мегаполисах Казахстана

Фото: freepik

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 24 по 26 сентября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +1+3°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +17+19°C, ночью +5+7°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +9+11°C. Алматы 24 сентября: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +8+10°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +16+18°C, ночью +6+8°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем +18+20°C, ночью +7+9°C. Шымкент 24 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +22+24°C, ночью +9+11°C. 25 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +24+26°C, ночью +10+12°C. 26 сентября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +26+28°C, ночью +11+13°C. Читайте также Гуманитарная помощь прибыла в Нагорный Карабах День открытых дверей по-костанайски. Самый масштабный прием граждан Жительница Актау купила муку с червями

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