День открытых дверей по-костанайски. Самый масштабный прием граждан

Ежеквартальный прием граждан предоставляет жителям региона возможность личного общения с руководством области, включая акима, его заместителей, руководителей правоохранительных и судебных структур.

Граждане могут высказать свои жалобы, задать актуальные вопросы и обсудить широкий спектр проблем в одном удобном и доступном месте с 10 утра и до последней встречи. Такой подход обеспечивает доступность и удобство для граждан, позволяя им выбирать удобное время для обращения.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Важно отметить, что Единый день приема граждан – это инициатива, которая дополняет уже существующую практику личных встреч граждан с акимом области, Кумаром Аксакаловым, и его командой.

Предварительная запись на прием также была доступна всем желающим, что обеспечило организованный процесс обслуживания граждан.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Результат демонстрирует положительную динамику: количество участников Единого дня приема граждан постепенно снижается. Например, на первое мероприятие в феврале этого года пришли 212 человек, на второе в июне – 186 человек, а во время третьего, прошедшего 22 сентября, было зафиксировано 163 обращения. Этот тренд говорит о том, что люди активно используют данную инициативу для решения своих проблем, и поэтому уменьшается количество посетителей, так как они находят ответы на свои вопросы. Важно отметить, что все поступившие вопросы были приняты на контроль и будут решены.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Во время Единого дня жители обращались не только со своими личными проблемами, но и озвучивали предложения в адрес местной власти. К примеру, одно из таких предложений касается финансирования из бюджета сопровождения инвалидов первой группы на санаторно-курортное лечение.

"Эта услуга есть в нескольких регионах нашей республики. Аким области поддержал нас. И сказал, что на следующий год они заложат в бюджет, чтобы оплачивать сопровождение на санаторно-курортное лечение инвалидов первой группы", – поделился своими впечатлениями Адай Усмуратов, житель города Костанай.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов подчеркивает, что реализация поручения главы государства по улучшению качества взаимодействия между гражданами и государством позволяет в рамках формата Единого дня приема граждан дать возможность решать свои проблемы напрямую и без бюрократии.