Ожидать ли казахстанцам дефицита топлива, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в ведомстве рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита топлива, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов сообщил, что на сегодняшний момент у Казахстана с Россией подписан индикативный балансы на поставку 40 тысяч тонн бензина.

"В данный момент нами отправлено письмо в министерство энергетики РФ об увеличении этого индуктивного баланса на 70 тысяч тонн, то есть это будет составлять порядка 110 тысяч тонн... Но здесь стоит отметить, что 95 бензин у нас производство в октябре будет в районе 65 тысяч тонн. При потреблении запланированном 80 тысяч тонн. Но наши прогнозируемые остатки за сентябрь помогут нам пройти октябрь и по ожиданиям министерства энергетики дефицит не прогнозируется по 95 бензину", – сообщил вице-министр.

Баланс, по его словам, был пересмотрен в сторону увеличения из-за ситуации на ШНПЗ.

"Недавние проблемы с Шымкентским НПЗ, где теплообменник у нас сломался, мы ожидаем поставки нового теплообменника, ШНПЗ работает только на половину. Вопрос в том, что остановка АНПЗ планируется с 1 октября по 3 ноября. Поэтому остановка будет полная, завод не будет работать вообще. Соответственно, выпуск ни бензина, ни дизтоплива производиться не будет. Но забегая вперед, накопленные объемы на сегодняшний момент по дизтопливу, по 92 бензину и по 95 расчетный позволяет нам смело говорить о том, что Казахстан ремонтный период пройдет без дефицита", – добавил спикер.

Ерлан Аккенженов заверил, что роста цен на топливо ожидать также не нужно.

"Бензин марки 92 мы не планируем менять, 95 – тоже не планируем менять. Вообще если говорить про бензины, то 92 – у нас регулируется государством, на данный момент предельная цена 205 тенге за литр, 95 – у нас не регулируется государством, он регулируется рынком, поэтому игроки на рынке вправе устанавливать цены самостоятельно, но есть одно но – это себестоимость товара. По правилам установления цен, который смотрит Агентство по защите и развитию конкуренции и, основывается на себестоимости", – сообщил он.

Себестоимость казахстанского бензин, по его словам, "ясна – это те цены, по которым продают наши местные компании". Если же говорить про российский бензин, то здесь надо уже учитывать себестоимость поставок российского бензина сюда в Казахстан.

"Здесь нужно смотреть на дату заключения договора и туда прибавлять соответствующие налоги и сборы, которые присутствуют нас в стране… Если говорить о себестоимости, то порядка где-то 390-400 тенге возможно уже будет себестоимость, это приблизительно, не нужно ее брать за основу. Это приблизительно беру навскидку… Он не может быть дешевле, потому что у них есть своя цена реализации, плюс к ней нужно добавить соответствующие налоги и сборы и стоимость транспортировки, поэтому дешевле он, конечно, быть не может", – пояснил вице-министр.

В целом, по его словам, топлива в Казахстане достаточно.



"Я хотел отметить, что в соответствии с нашими расчетными данными, и накопленными запасами, которые будут на конец сентября, плюс ремонтный период октябрь мы рассчитываем. Что Казахстан пройдет без каких-либо потрясений – бензин будет. Если говорить о запасах на сегодня, то у нас бензина достаточно, авиационного топлива – около двух месяцев, 92 бензина – больше чем месяц запас, ДТ – 36 дней, 95 – 24 дня, если не ошибаюсь. То есть нам может и не потребоваться российский бензин, я и говорю. Но такая возможность у нас есть", - резюмировал вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов.

Ранее сообщалось, что плановый капитальный ремонт на АНПЗ предусмотрен с 1 октября по 3 ноября этого года.